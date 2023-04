GNW-Adhoc: Escalent übernimmt C Space, Hall & Partners

^DETROIT, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das führende Datenanalyse- und

Beratungsunternehmen Escalent hat heute bekannt gegeben, dass es C Space und

Hall & Partners von Omnicom übernommen hat. Als führende Partner einiger

weltweit herausragender Marken unterstützen Escalent, C Space und Hall &

Partners Unternehmen seit Jahren dabei, Innovationen zu entwickeln, zu

verbessern und Umwälzungen zu bewältigen. Nun schließen sie sich zusammen, um

einen größeren, stärkeren und leistungsfähigeren Partner für die weltweit

führenden Unternehmen zu schaffen, der tiefgreifende Branchenkenntnisse über

Marken, Kunden und Produkte auf einer fokussierten, globalen Plattform für

Marktinformationen vereint, um Kunden bei der Erschließung neuer

Wachstumsquellen zu unterstützen.

Gemeinsam haben sich die Organisationen den Status eines vertrauenswürdigen

Partners für die weltweit führenden Marken in schnell wachsenden Branchen wie

Automobil und Mobilität, Konsumgüter und Einzelhandel, Finanzdienstleistungen,

Gesundheit und Technologie sowie Energie, Telekommunikation, Reisen und

Tourismus erarbeitet.

?Diese Vereinigung basiert auf einem unübertroffenen Fachwissen darüber, was

Menschen, Kulturen und Märkte antreibt - ein Verständnis, das unser Team zu

unglaublich wertvollen Partnern macht und unsere Kunden in der heutigen

schnelllebigen, sich ständig verändernden Geschäftswelt zum Erfolg führt", so

Escalent CEO Melissa Sauter. ?Gemeinsam bieten wir unseren Mitarbeitern, Kunden

und Aktionären in aller Welt enormes Wachstumspotenzial."

Hall & Partners bringt ein exzellentes Forschungs- und Markenmanagement-

Franchise zusammen mit einer proprietären Technologie, einschließlich einer

preisgekrönten Plattform für das Management von Markenwissen, in die Vereinigung

ein. C Space bringt die marktführende Lösung für den Aufbau von Communities und

Kundenbeziehungen ein, während Escalent eine starke globale Plattform mit

fundierten Branchenkenntnissen und fortschrittlichen Fähigkeiten in der

Sekundärforschung und Analytik beisteuert. Die kombinierte Organisation schafft

eine starke globale Präsenz mit fast 2.000 Beratern, Forschern,

Datenwissenschaftlern, Technologen und operativen Experten in 20 Ländern.

?Diese Übernahme ist ein großer Gewinn für unsere Mitarbeiter", fügte Jessica

DeVlieger, CEO von C Space, hinzu. ?Unsere Unternehmen sind zukunftsorientiert

und bieten ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich beruflich

weiterzuentwickeln. Dies wird ermöglicht durch erweiterte Produkte und

Dienstleistungen, die für unsere Kunden von echtem Nutzen sind, und in einem

Umfeld, das Vielfalt fördert und die wertvollen Beiträge jedes einzelnen

Teammitglieds anerkennt."

?Im Laufe des kommenden Jahres werden unternehmensübergreifende Teams

zusammenarbeiten, um einen durchdachten Plan zu entwickeln, der sicherstellt,

dass unsere Kunden und Mitarbeiter von den Vorteilen unserer gemeinsamen

Organisation profitieren", sagte Tim Wragg, CEO von Hall & Partners. ?Wir sind

perfekt ausgewogen, um umfassende Ressourcen und führende Technologien

anzubieten und gleichzeitig persönliche Kundenbeziehungen zu pflegen. Wir sind

begierig darauf, mit der Arbeit an unserer Zukunft zu beginnen."

DeVlieger und Wragg werden ihre Unternehmen weiterhin als Teil des Führungsteams

von Sauter leiten. Die Kunden werden weiterhin mit denselben erfahrenen Teams

zusammenarbeiten, und es gibt auf kurze Sicht keine Pläne, die

Unternehmensstandorte zu wechseln oder die Markenidentitäten zusammenzuführen.

?Wir freuen uns sehr, diese erstaunlichen Fähigkeiten in einem fokussierten,

aber dennoch weltweit führenden Unternehmen zu vereinen, das sich der Aufgabe

verschrieben hat, unseren Kunden Forschung und Erkenntnisse von höchster

Qualität zu bieten. Zusammen bilden die Unternehmen eine fantastische

Kombination aus fundiertem Fachwissen, Größenvorteilen und Wachstumskapazitäten,

während sie sich gleichzeitig auf eine gemeinsame Kernaufgabe konzentrieren.

Dementsprechend macht auch die kombinierte Organisation durch außergewöhnliche

Erkenntnisse und Partnerschaften für ihre Kunden einen Unterschied", so J.T.

Treadwell, Managing Director bei STG, dem Finanzsponsor von Escalent.

Über Escalent

Escalent (http://www.escalent.co/) ist ein preisgekröntes Datenanalyse- und

Beratungsunternehmen, das sich auf Branchen spezialisiert hat, die vor

Umwälzungen und geschäftlichen Veränderungen stehen. Als Katalysatoren des

Fortschritts seit mehr als 40 Jahren beschleunigen wir das Wachstum, indem wir

einen nahtlosen Fluss zwischen primären, sekundären, syndizierten und internen

Geschäftsdaten schaffen und Beratungs- und Betreuungsdienste von der Erkenntnis

bis zur Umsetzung anbieten. Escalent hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan,

und verfügt über Niederlassungen in den USA sowie in Kanada, China, Indien,

Irland, auf den Philippinen, in Singapur, Südafrika, den Vereinigten Arabischen

Emiraten und im Vereinigten Königreich. Besuchen Sie escalent.co

(http://www.escalent.co/), um zu sehen, wie wir dabei helfen, die Marken zu

gestalten, die die Welt verändern.

Über C Space

C Space (https://cspace.com/) ist ein globales Unternehmen für Kundenanalysen,

-strategien und Innovation, die Kunden in die Arbeitsweise von Unternehmen

integriert. C Space arbeitet mit den bekanntesten Marken der Welt zusammen,

darunter Walmart, McDonald's und IKEA, und hilft seinen Kunden, Wachstum durch

die Kraft menschlicher Beziehungen zu erzielen - gemeinsam mit den Kunden statt

für sie, für mehr Relevanz, stärkere Bindung und einen höheren Customer Lifetime

Value. Die Full-Service-Kundenlösungen von C Space sind auf die spezifischen

Anforderungen der Unternehmen zugeschnitten, wobei der Schwerpunkt auf privaten

Online-Communities, Co-Creation-Events, Workshops und leistungsstarker

Storytelling- und Erkenntnis-Aktivierung liegt. C Space hat seinen Hauptsitz in

Boston und unterhält Büros in London, New York, San Francisco und Mexiko-Stadt.

Über Hall & Partners

Hall & Partners (https://www.hallandpartners.com/us/) ist ein Team

unkonventioneller Denkender, die sich damit beschäftigen, wie Marketing die

Beziehung zwischen Menschen, Marken und Kultur beeinflusst. Wir sind eine aus

Adland hervorgegangene Insight-Agentur, die dafür bekannt ist, Kreativität mit

Wissenschaft zu verbinden. Wir destillieren Daten durch eine strategische Linse,

um ?ungewöhnliche Einblicke" zu enthüllen - menschliche Wahrheiten, die auf

einzelne Marken zugeschnitten sind, und keine Blackbox-Daten, die der Masse zur

Verfügung stehen. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, um die

Markenstrategie zu gestalten und die Marken- und Kampagnenleistung zu

optimieren. Unser preisgekrönter Ansatz erweitert die Erkenntnisse über alle

Geschäftsbereiche hinweg und fördert die Entscheidungsfindung im Marketing, um

einen unübertroffenen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Hall & Partners hat seinen

Hauptsitz in London und unterhält Büros in New York, Los Angeles und Chicago.

Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a9fa10fe-a141-4ab5-9823-

af7a6ccf35c3

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fd85618f-f66f-

4b47-957b-53e9fb689ffb

°