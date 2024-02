GNW-Adhoc: DeFi Technologies Inc. meldet verwaltetes Vermögen (AUM) in Rekordhöhe von 590 Mio. CAD, Einführung von Ripple (XRP) von Valour Inc. und Binance (BNB) ETPs

^* Neuer Rekord beim verwalteten Vermögen: Valour meldet einen deutlichen

Anstieg des verwalteten Vermögens (Assets under Management, ?AUM") auf

590 Mio. CAD, gegenüber 497 Mio. CAD zum 31. Januar 2024. Dieses Wachstum

von 18,7 % spiegelt das starke Marktvertrauen und den wachsenden Einfluss

von Valour im Bereich der digitalen Vermögenswerte wider.

* Einführung von XRP und BNB ETPs: Valour hat börsengehandelte Produkte für

Ripple (?XRP") und Binance (?BNB") an der Börse Nordic Growth Market (?NGM")

eingeführt und damit sein Angebot an Anlageprodukten für digitale

Vermögenswerte erweitert.

* Investitionszugang und Expansion: Das Valour Ripple (XRP) SEK ETP (ISIN:

CH1161139584) und das Valour Binance SEK ETP (ISIN: CH1149139698) werden es

Anlegern ermöglichen, über Banken oder Broker in XRP und BNB zu investieren

und damit die wachsende Nachfrage nach vielfältigen digitalen Anlagen auf

den europäischen Märkten zu befriedigen. Valour setzt weiterhin auf

Produktinnovation und -entwicklung und plant, in den kommenden Monaten

weitere traditionelle und physisch unterlegte ETPs zu notieren.

TORONTO, Feb. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (das

?Unternehmen" oder ?DeFi Technologies") (NEO: DEFI

(https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: RB9

(https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF

(https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)), ein auf Kryptowährungen

spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der

traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen

(Decentralized Finance, ?DeFi") leistet, freut sich, bekanntzugeben, dass seine

Tochtergesellschaft Valour Inc. (?Valour"), ein führender Emittent von

börsengehandelten Produkten (Exchange Traded Products, ?ETPs"), die einen

vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, ein Rekordvolumen von

590 Mio. CAD an verwaltetem Vermögen (Assets under Management, ?AUM") erreicht

hat. Darüber hinaus hat Valour ETPs für Ripple (?XRP") und Binance (?BNB") an

der Börse Nordic Growth Market (?NGM") eingeführt.

Valour hat mit einem verwalteten Vermögen von 590 Mio. CAD einen neuen

Rekordwert erreicht, der über dem zuvor angekündigten Wert von 497 Mio. CAD zum

31. Januar 2024 liegt. Dieser Anstieg auf 590 Mio. CAD stellt ein beachtliches

Wachstum von 18,7 % dar und spiegelt die solide Entwicklung von Valour auf dem

Markt sowie das wachsende Vertrauen der Anleger in seine digitalen

Anlageprodukte wider. Dieser Fortschritt unterstreicht das anhaltende Interesse

und Vertrauen der Anleger in digitale Anlagen und positioniert Valour als

wichtigen Akteur, der einen vereinfachten Zugang zur sich entwickelnden

Landschaft der digitalen Anlagen bietet.

Darüber hinaus hat Valour ETPs für Ripple (XRP) und Binance (BNB) an der Börse

NGM eingeführt. Der Handel mit den ETPs begann am 21. Februar 2024. Die Valour

Ripple (XRP) SEK (ISIN: CH1161139584) und Binance (BNB) SEK (ISIN: CH1149139698)

ETPs werden es Anlegern ermöglichen, über ihre Bank oder ihren Broker einfach

und sicher in XRP und BNB zu investieren.

XRP hat eine Marktkapitalisierung von 29,57 Mrd. USD und ist die sechstgrößte

Kryptowährung der Welt. Ripple XRP ist ein wichtiger Akteur im Bereich der

digitalen Währungen, der für seine Verwendung zur Ermöglichung schneller und

kostengünstiger internationaler Geldüberweisungen bekannt ist. XRP wird auf dem

RippleNet betrieben und dient als Brückenwährung im Ripple-Zahlungsnetzwerk, das

einen nahtlosen Währungsaustausch weltweit ermöglicht. Dies hat XRP als

bevorzugte Wahl für Finanzinstitute positioniert, die nach effizienten

Alternativen zu traditionellen grenzüberschreitenden Zahlungsmethoden suchen.

Mit einer Marktkapitalisierung von 54,64 Mrd. USD rangiert BNB unter allen

Kryptowährungen weltweit auf Platz 4. BNB, früher auch als Binance Coin bekannt,

ist eine Kryptowährungsmünze, die von der Kryptowährungsbörse Binance geschaffen

und ausgegeben wurde. BNB kann verwendet werden, um die Gebühren für den Handel

auf Binance zu bezahlen, und zwar in der Regel zu einem vergünstigten Preis.

Aufgrund dieses primären Nutzens hat das Interesse an BNB im Laufe der Jahre

erheblich zugenommen. Mehrere Runden von Token-Burn-Events haben den Kurs von

BNB aufgewertet und ihn in die Top 5 der Kryptowährungen nach

Marktkapitalisierung befördert.

?Die Einführung der Ripple (XRP) und Binance (BNB) ETPs durch Valour stellt eine

bedeutende Erweiterung unseres Produktangebots dar", so Olivier Roussy Newton,

CEO von DeFi Technologies. ?Diese Produkte unterstreichen unser Engagement,

Anlegern in ganz Europa einen nahtlosen Zugang zu digitalen Vermögenswerten zu

ermöglichen. Diese Initiative geht über die bloße Erweiterung unserer

Produktpalette hinaus; sie stellt einen strategischen Schritt zur

Demokratisierung des Finanzwesens dar und bietet unseren Kunden diversifizierte

Anlagemöglichkeiten in den weltweit führenden Kryptowährungen inmitten der sich

entwickelnden digitalen Vermögenslandschaft."

?Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Valour BNB und Valour XRP für die

dynamische Anlegergemeinschaft in den nordischen Ländern bekanntzugeben. Mit

diesen Ergänzungen sind wir stolz darauf, den Titel des umfangreichsten

Anbieters von in den nordischen Ländern gelisteten Krypto-ETPs für uns zu

beanspruchen. Wir bieten Optionen sowohl als einzelne Vermögenswerte als auch

gebündelt in unserem VDAB10-Produkt an", so Johanna Belitz, Head of Nordics bei

Valour. ?Damit sind wir in einer einzigartigen Position, um Anleger zu bedienen,

die sich bequem, sicher und einfach in der Welt der Kryptowährungen bewegen

möchten."

Valour setzt weiterhin auf Produktinnovation und -entwicklung und plant, in den

kommenden Monaten weitere traditionelle und physisch unterlegte ETPs zu

notieren.

Finanzergebnisse für das 4. Quartal 2023

Das Unternehmen möchte außerdem ankündigen, dass seine Finanzzahlen für das

vierte Quartal 2023 gegen Ende März 2024 veröffentlicht werden. Sobald das

genaue Datum bekannt ist, wird das Unternehmen eine entsprechende Ankündigung

veröffentlichen.

Zusätzlich zu seiner neuartigen Plattform für digitale Vermögenswerte,

die 1Valour Ethereum Physical Staking ETP (https://valour.com/products/valour-

ethereum-staking) und 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral

(https://valour.com/products/valour-bitcoin-carbon-neutral) ETP umfasst, bietet

Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen

oder gar keinen Verwaltungsgebühren an, wobei die Produkte an europäischen

Börsen, bei Banken und Broker-Plattformen gelistet sind. Die bestehende

Produktpalette von Valour umfasst die ETPs Valour Uniswap (UNI

(https://www.boerse-frankfurt.de/zertifikat/ch1114178846-valour-uniswap)),

Cardano (ADA

(https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=VALOUR%20CARDANO%20SEK)),

Polkadot (DOT

(https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=VALOUR%20POLKADOT%20SEK)),

Solana (SOL

(https://www.ngm.se/en/market/security?symbol=VALOUR%20SOLANA%20SEK)), Avalanche

(AVAX

(https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=VALOUR%20AVALANCHE%20AVAX%20SEK

)), Cosmos (ATOM (https://www.boerse-frankfurt.de/derivative/ch1149139664-

valour-cosmos-atom)), Binance (BNB (https://www.boerse-

frankfurt.de/derivative/ch1149139672-valour-binance)), Enjin (ENJ

(https://www.boerse-frankfurt.de/derivative/ch1149139656-valour-enjin-enj)),

Bitcoin Carbon Neutral (BTCN (https://www.boerse-

frankfurt.de/zertifikat/ch1149139706-valour-bitcoin-carbon-neutral)) und Valour

Digital Asset Basket 10 (VDAB10 (https://www.boerse-

frankfurt.de/derivative/ch1149139623-valour-digital-asset-basket-10-vdab10)) mit

niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero

und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte

mit Bitcoin (BTC

(https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=BTC%20ZERO%20EUR)) und Ethereum

(ETH (https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=ETH%20ZERO%20SEK)) als

Basiswerte, die vollständig gebührenfrei sind.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI (https://www.neo.inc/en/live/security-

activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: RB9 (https://www.boerse-

frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF

(https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)) ist ein auf Kryptowährungen

spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der

traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen

(Decentralized Finance, DeFi) leistet.

Mit dem Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien ist DeFi

Technologies bestrebt, Anlegern einen breiten Zugang zur Zukunft des

Finanzwesens zu ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Team von

Fachleuten mit umfangreicher Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und

digitale Vermögenswerte, sind wir bestrebt, die Art und Weise zu

revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden

Finanzökosystem interagieren.

Werden Sie Teil der DeFi Technologies Community auf Linkedin

(https://www.linkedin.com/company/defitechglobal/) und X/Twitter

(https://twitter.com/defitechglobal) und besuchen Sie für weitere

Informationen https://defi.tech/

Über Valour

Valour Inc. emittiert börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products,

ETPs), die privaten und institutionellen Anlegern einen einfachen und sicheren

Zugang zu digitalen Vermögenswerten wie Bitcoin über ihr traditionelles

Bankkonto ermöglichen. Valour wurde 2019 gegründet und ist eine

hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies Inc. (NEO: DEFI

(https://www.neo.inc/en/live/security-activity/DEFI#!/market-depth)) (GR: RB9

(https://www.boerse-frankfurt.de/equity/defi-technologies-inc-1)) (OTC: DEFTF

(https://finance.yahoo.com/quote/DEFTF/)).

Weitere Informationen über Valour finden Sie unter: https://valour.com

(https://valour.com/)

Hinweis zur Vorsicht zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der

geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen

gehören: die Einführung des Valour XRP ETP und des Valour BNB ETP; das Datum der

Einreichung des Jahresabschlusses des Unternehmens; die Entwicklung und

Notierung zukünftiger ETPs; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum

und die Einführung dezentraler Finanzprodukte; die Verfolgung von

Geschäftschancen durch DeFi und ihre Tochtergesellschaften; und die Vorteile

oder potenziellen Erträge solcher Chancen. Zukunftsgerichtete Aussagen

unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen

Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das

Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von

denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum

Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und

anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz der börsengehandelten

Valour-Produkte durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des

dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug

auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche,

wirtschaftliche, wettbewerbliche, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz

der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die

wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter

Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse

nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine

Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als

zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse

wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser

sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen

setzen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende

Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die im

Rahmen des Angebots angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem

United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der ?U.S.

Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten

registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen

angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities

Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert

oder von der Registrierungspflicht befreit.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations DeFi Technologies

ir@defi.tech (mailto:ir@defi.tech)

°