GNW-Adhoc: Curia arbeitet mit Corning zusammen, um biopharmazeutische Continuous-Flow-Entwicklungs- und Produktionsprogramme voranzutreiben

^ALBANY, N.Y., March 24, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Curia, ein führendes

Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen, gab heute die

Zusammenarbeit mit Corning Incorporated bekannt, durch die Continuous-Flow-

Entwicklungs- und Produktionsprogramme für die chemische und biopharmazeutische

Industrie weltweit erweitert und beschleunigt werden sollen. Die Zusammenarbeit

mit Cornings Advanced-Flow(TM) Reactor (AFR)-Team umfasst die erste Installation

des G1-Produktionssystems von Corning, das für die kontinuierliche industrielle

Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen (active pharmaceutical ingredients,

APIs) konzipiert ist.

Die kontinuierliche Flow-Chemie ist für die Entwicklung und Herstellung von

pharmazeutischen Zwischenprodukten und APIs von entscheidender Bedeutung und

bietet Vorteile gegenüber der herkömmlichen Batchverarbeitung. Es handelt sich

um eine grundsätzlich sicherere Technologie, die eine schnellere und robustere

Materialproduktion mit einer höheren Selektivität der gewünschten Produkte

ermöglicht.

?Innovation in der Arzneimittelentwicklung und -produktion erfordert Sicherheit

bei hoher Geschwindigkeit", so Christopher Conway, President, Research &

Development, Curia. ?Die Implementierung des G1-Produktionsreaktors von Corning

in unserem Werk in Albany erweitert unsere Fähigkeit, skalierbare Lösungen für

die komplexen Entwicklungs- und Produktionsanforderungen der pharmazeutischen

Industrie anzubieten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie und

standardisierter Arbeitsabläufe bietet Curia weltweit kontinuierliche Flow-

Chemie von der gezielten Entwicklung bis hin zum kommerziellen Maßstab."

Der G1-Produktionsreaktor umfasst eine aktualisierte Reihe von Dosierlinien und

Kontrollen, die einen kontinuierlichen Betrieb und die Einhaltung der cGMP-

Standards ermöglichen.

?Die Zusammenarbeit mit einem innovationsorientierten Unternehmen wie Curia wird

dazu beitragen, den Fortschritt in der chemischen Verarbeitungsindustrie

voranzutreiben", sagte Alessandra Vizza, Business Director, Corning Advanced-

Flow Reactors. ?Die Einführung des G1-Produktionssystems von Corning kann eine

Reihe von Vorteilen bieten. Das System ist eine von Haus aus sicherere

Technologie, die Curia dabei helfen wird, dank einer qualitativ hochwertigeren

Verarbeitung von Chemikalien und Wirkstoffen, einer höheren Effizienz bei der

Synthese von Chemikalien und Wirkstoffen und niedrigerer Produktionskosten die

Produkteinführungszeiten zu verkürzen."

?Darüber hinaus können die platzsparenden, energiesparenden und

abfallreduzierenden Vorteile der AFR-Technologie von Corning den Kunden helfen,

die Umweltauswirkungen ihrer Produktion zu reduzieren - ein wichtiges Attribut,

da dieser Bereich in den USA und weltweit immer mehr an Bedeutung gewinnt", so

Vizza.

Das Fachwissen und das globale Netzwerk an Einrichtungen von Curia in

Kombination mit Cornings kontinuierlicher Flow-Technologie können dazu

beitragen, die Effizienz des Unternehmens zu steigern und letztlich das Leben

der Patienten zu verbessern.

Über Curia

Curia ist ein führendes Auftragsforschungs-, Entwicklungs- und

Produktionsunternehmen. Es bietet Pharma- und Biopharma-Kunden Produkte und

Dienstleistungen von der Forschung und Entwicklung bis zur kommerziellen

Herstellung. Die fast 4.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Curia an 29

Standorten in den USA, Europa und Asien unterstützen ihre Kunden dabei, von

Kreativität und Neugier zu Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten zu gelangen.

Mehr Informationen erhalten Sie unter CuriaGlobal.com

(http://www.curiaglobal.com).

Über Corning Incorporated

Corning (www.corning.com (http://www.corning.com/)) ist einer der weltweit

führenden Innovatoren in der Materialwissenschaft und kann auf eine 170-jährige

Erfolgsgeschichte mit lebensverändernden Erfindungen zurückblicken. Corning

setzt sein unvergleichliches Fachwissen in den Wissenschaftsbereichen Glas,

Keramik und optische Physik zusammen mit seinen umfassenden Fertigungs- und

Konstruktionsfähigkeiten ein, um kategorieschaffende Produkte zu entwickeln, die

Branchen transformieren und das Leben der Menschen verbessern. Der Erfolg von

Corning beruht auf nachhaltigen Investitionen in Forschung und Entwicklung,

einer einzigartigen Kombination aus Material- und Prozessinnovation und tiefen,

vertrauensvollen Beziehungen zu Kunden, die in ihren Branchen weltweit führend

sind. Cornings Fähigkeiten sind vielseitig und synergetisch, was es dem

Unternehmen ermöglicht, sich weiterzuentwickeln, um den sich ändernden

Marktanforderungen gerecht zu werden, und gleichzeitig seinen Kunden zu helfen,

neue Chancen in dynamischen Branchen zu nutzen. Zu den Märkten von Corning

gehören heute die Bereiche optische Kommunikation, mobile

Unterhaltungselektronik, Displays, Automobil, Solar, Halbleiter und

Biowissenschaften.

Curia-Kontaktinformationen:

Sue Zaranek

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

(mailto:corporatecommunications@CuriaGlobal.com)

Corning-Kontaktinformationen:

Sarah Pakyala

+1 607 974 4902

pakyalasi@corning.com (mailto:pakyalasi@corning.com)

