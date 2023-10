GNW-Adhoc: Der Centi-Millionaire Report 2023: Das Entstehen einer neuen Klasse von Superreichen

^LONDON, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es gibt derzeit 28.420 Centi-

Millionäre auf der Welt, mehr als doppelt so viele wie vor 20 Jahren und ein

Anstieg von 12 % im Vergleich zum letzten Jahr. Dies geht aus dem Centi-

Millionaire Report 2023 (https://www.henleyglobal.com/publications/centi-

millionaire-report-2023) hervor, der heute von den Vermögensberatern Henley &

Partners (https://www.henleyglobal.com/) veröffentlicht wurde und exklusive

Daten des globalen Wealth Intelligence Unternehmens New World Wealth

(https://newworldwealth.com/) enthält. Diese schnell wachsende globale Elite von

sehr einflussreichen Superreichen verfügt über ein investierbares Vermögen von

100 Mio. USD oder mehr.

Wie im ersten Bericht (https://www.henleyglobal.com/publications/centi-

millionaire-report-2022) vom letzten Jahr dargelegt, konzentrieren sich auf

Länderebene die meisten Centi-Millionäre (oder ?Centis") in den USA (38 %),

gefolgt von den großen Schwellenländern China und Indien. Ein Drittel der

weltweiten Gemeinschaft der Centi-Millionäre lebt in 50 wichtigen Städten auf

der ganzen Welt, wobei New York City mit 775 ansässigen Centi-Millionären an der

Spitze steht.

Dr. Juerg Steffen (https://www.henleyglobal/publications/centi-millionaire-

report-2023/centi-millionaires-wealth-band-affluence-and-influence), CEO von

Henley & Partners, sagt, dass die Gruppe der über 100 Mio. USD die beste

Definition dafür ist, was es heutzutage bedeutet, ?super-reich" zu sein. ?Vor

nicht allzu langer Zeit, in den späten 1990er Jahren, hielten die meisten Banken

30 Mio. USD für das nötige Vermögen, um diesen Status zu erreichen. Seitdem sind

die Preise für Vermögenswerte jedoch deutlich gestiegen, so dass 100 Mio. USD

die neue Benchmark sind."

Top Centi-Städte

Dicht auf den Fersen von NYC auf dem ersten Platz ist die Bay Area mit 692

ansässigen Centi-Millionären, gefolgt von Los Angeles mit 504 Centis. Diese

Gruppe der Superreichen ist in den letzten 12 Monaten im Big Apple um etwas mehr

als 5 % gewachsen, im Vergleich zu 11 % in der Bay Area. Chicago schafft es

ebenfalls in die Top 10 und belegt mit 286 Centi-Millionären den neunten Platz,

aber das ist ein deutlicher Rückgang von fast 16 % im Vergleich zum letzten

Jahr.

Insgesamt sind in den USA 12 Städte in den Top 50 vertreten, mit insgesamt

3.311 Centis, was 11,7 % der weltweiten Centi-Millionäre im Juni 2023

entspricht.

Im Gegensatz dazu hat das Vereinigte Königreich nur eine Stadt in den Top 50,

nämlich London, die mit 388 Centi-Millionären, die 1,4 % der Centi-Bevölkerung

der Welt ausmachen, auf Platz 4 liegt. Einst das globale Zentrum des Wohlstands

und des Einflusses, scheint London einen Dämpfer bekommen zu haben. Vor einem

Jahr gab es 406 Centis in der britischen Hauptstadt - ein Rückgang von 4,4 % in

nur 12 Monaten.

Asien ist in den oberen Rängen eindrucksvoll vertreten: Vier asiatische Städte

und Gebiete befinden sich unter den Top 10 der Centi-Millionärs-Hotspots der

Welt. Das chinesische Festland hat zwei Top-10-Städte: Peking liegt auf Platz 5

mit 365 Centi-Millionären und Shanghai auf Platz 6 mit 332. Singapur folgt auf

Platz 7 mit 330 Centis, während Hongkong (SAR China), auf Platz 8, 305 Centi-

Millionäre beherbergt. Paris und die Île-de-France liegen mit 280 ansässigen

Centi-Millionären auf Platz 10.

Wachstumsprognose für den globalen Süden

Von den Top-50-Städten wird die E-Commerce-Drehscheibe Hangzhou in China mit

einem prognostizierten Anstieg von 95 % in den nächsten zehn Jahren den höchsten

Zuwachs an Centi-Millionären verzeichnen, dicht gefolgt von der bekannten Tech-

Drehscheibe Shenzhen (88 %).

Das aufstrebende globale Geschäftszentrum Riad in Saudi-Arabien und Indiens

größtes Handelszentrum Delhi werden bis 2033 das dritthöchste Wachstum von

jeweils 85 % verzeichnen, während für die Finanzmetropole Mumbai ein Wachstum

von 80 % in der Gemeinschaft der Centi-Millionäre prognostiziert wird. Das

technologiefreundliche Austin in den USA hat ebenfalls eine sehr starke

Wachstumsprognose von 84 % bis 2033.

Dubai mit seiner pulsierenden und diversifizierten Wirtschaft liegt nicht weit

hinter Mumbai, mit einem prognostizierten Wachstum von 78 % in den nächsten 10

Jahren, gefolgt von Chinas wichtigstem Transport- und Handelsknotenpunkt

Guangzhou (76 %) und der teuersten Stadt der Welt, Monaco (72 %).

Die Zahlen in Australien dürften ebenfalls stark ansteigen - um 67 % in

Melbourne, 60 % in Sydney und 57 % in Perth. Im Gegensatz dazu wird das Wachstum

der Centi-Millionäre in Los Angeles mit 17 %, in London mit 12 %, in Chicago mit

6 % und in Moskau mit nur 5 % prognostiziert.

