GNW-Adhoc: Branchenumfrage identifiziert erfolgreiche Strategien für klinische Studien in der Biotechnologie

^SYDNEY, Australien, May 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, das führende, auf

den asiatisch-pazifischen Raum ausgerichtete Auftragsforschungsinstitut für den

Bereich der Biotechnologie, hat in Zusammenarbeit mit Citeline eine Umfrage

unter globalen Biotechnologiefachleuten durchgeführt, die sich mit den aktuellen

und zukünftigen Aussichten für die klinische Pipeline, den größten

Herausforderungen bei klinischen Studien und den Perspektivwechseln in Bezug auf

Studienorte befasst hat.

Ein wichtiges Ergebnis des Berichts ist, dass die Kosten für 32 % der Befragten

die größte Sorge darstellen, gefolgt von der Patientenrekrutierung mit 29 %

Laden Sie den Bericht hier herunter

(https://pages.pharmaintelligence.informa.com/novotech-bio-research-report)

Der Bericht gibt Einblicke in die Trends und Probleme bei klinischen Studien in

der Biotechnologie, jetzt, da die Unternehmen versuchen, die Finanzierung für

die weitere und zukünftige Entwicklung zu sichern.

Zu den wichtigsten Themenbereichen gehören:

* Modalitäten: derzeitige Pipeline im Vergleich zu zukünftigen Investitionen

* Die größten operativen Herausforderungen bei klinischen Studien

* Die Rolle von APAC: China und Australien bieten entscheidende Vorteile

* Erfolgsfaktoren für klinische Studien und Strategien von

Auftragsforschungsinstituten

Der Bericht befasst sich auch mit Trends und den Einschätzungen von

Branchenexperten in verschiedenen Therapiebereichen.

In dem Bericht heißt es zum Beispiel: ?Auf die Frage nach der

vielversprechendsten Therapieform für künftige Investitionen und Entwicklungen

standen CGTs an erster Stelle (26 %), gefolgt von mRNA (22 %) und

Antikörpertherapeutika (19 %)."

Novotech bietet Biotechnologieunternehmen ein einzigartiges und

unvergleichliches Angebot an Auftragsforschungsdienstleistungen für die frühe

bis späte Phase in den USA und Europa an, wobei der Schwerpunkt auf dem

asiatisch-pazifischen Raum liegt, wo sich das Unternehmen einen guten Ruf für

die Durchführung hochwertiger beschleunigter klinischer Studien erworben hat.

Novotech, das als eines der Top 10 der weltweit führenden

Auftragsforschungsinstitute bewertet wurde, erhielt den Asia Pacific Cell & Gene

Therapy Clinical Trials Excellence Award sowie den Asia-Pacific Contract

Research Organization Company of the Year Award und hat in den letzten drei

Jahren 45 Partnerschaftsvereinbarungen für leitende Prüfzentren unterzeichnet.

Über Novotech Novotech-CRO.com (https://novotech-cro.com/)

Novotech ist das führende Auftragsforschungsinstitut im asiatisch-pazifischen

Raum mit weltweiten Umsetzungsmöglichkeiten. Novotech ist ein klinisches

Auftragsforschungsinstitut mit Labors, Phase-I-Einrichtungen, Beratungsdiensten

für die Arzneimittelentwicklung und Fachwissen über FDA-Zulassungen und hat

Erfahrung mit über 5.000 klinischen Projekten, einschließlich klinischer Studien

der Phasen I bis IV und Bioäquivalenzstudien. Novotech ist in der Lage, Kunden

aus der Biotechnologiebranche bei der Durchführung klinischer Studien im

asiatisch-pazifischen Raum, in den USA und in Europa zu unterstützen. Novotech

hat weltweit über 3.000 Mitarbeiter und 34 Niederlassungen in den USA, Europa

und im asiatisch-pazifischen Raum.

Weitere Informationen finden Sie unter https://novotech-cro.com/contact

°