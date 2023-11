GNW-Adhoc: Blue Diamond Resorts bringt sein zweites Hotel in das Metaverse

^MIAMI, Nov. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts verkündet stolz

seine neueste Innovation im Virtual-Reality-Universum mit der Einführung von

immersiven 3D-Szenarien für sein neuestes Haus, das Royalton Splash Riviera

Cancun, ein Autograph Collection All-Inclusive-Resort

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/splash-riviera-cancun). Mithilfe dieser

bahnbrechenden Technologie ist inzwischen das zweite Anwesen der

Hotelmanagementgesellschaft vollständig kartografiert worden und es werden

virtuelle 360°-Rundgänge mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche angeboten.

Die Einführung dieser hochmodernen Funktionalität lädt sowohl Reisende als auch

Fachleute aus dem Bereich Meetings, Incentives, Konferenzen und Events (MICE)

dazu ein, sich mit den detaillierten Funktionen des Resorts zu beschäftigen. So

können Einblicke in jeden Winkel geboten und alle Services gezeigt werden, die

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten sind. Dieses Tool

ist nicht nur eine Bereicherung für Reisende, sondern auch eine unschätzbare

Ressource für MICE-Planer, denn es bietet einen umfassenden Überblick über alle

Veranstaltungsorte, die sich ideal für Events eignen. Ganz gleich, ob Urlauber

eine Freizeitreise oder ein Geschäftstreffen planen, diese Erfahrung ermöglicht

es ihnen, fundierte Entscheidungen zu treffen, indem sie in das Ambiente des

Resorts eintauchen, bevor sie ihre Reservierung bestätigen.

?Mit der zunehmenden Beliebtheit virtueller Erlebnisse finden wir immer neue und

erfrischende Wege, um Reisenden zu helfen, unsere Häuser zu erkunden und eine

bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie sie aussehen", so Alejandro Rodriguez

del Peon, Direktor für Marketing und PR bei Blue Diamond Resorts. ?Letztes Jahr

haben wir dieses virtuelle Tourismus-Tool in unserem Planet Hollywood Beach

Resorts in Cancun eingeführt, dem ersten in unserem Portfolio, das diese

Erfahrung angeboten hat. Es hat sich als unwiderstehlich für die Reisenden

erwiesen und unsere Position als Pionier im All-Inclusive-Segment gefestigt."

Die Website des Resorts bietet jetzt die fesselnde Option einer virtuellen Tour

(https://royalton-splash-riviera-cancun.firstview.us/en), die nahtlos in den

Bereich ?Unser Resort" integriert ist. Diese Tour umfasst das gesamte Anwesen,

von der weitläufigen Lobby und der exklusiven Diamond Club(TM) Lounge bis hin zu

den einladenden Pools, den ruhigen Flüssen und dem Wasserpark. Reisende können

das Resort auch virtuell betreten, um die modernen Zimmer in verschiedenen

Kategorien, die Restaurants, das GameUp Entertainment Center, Royalton FIT und

die Spa-Einrichtungen sowie das Kongresszentrum mit seinen einzigartigen

Räumlichkeiten für Gruppenveranstaltungen und luxuriöse Hochzeiten zu erkunden.

3D-Renderings des Royalton Splash Riviera Cancun vermitteln Urlaubern ein

authentisches Gefühl für jeden Urlaubsort. Die interaktiven Funktionen

ermöglichen es den Gästen, ihren Urlaub zu erleben, bevor sie überhaupt

angekommen sind. Unabhängig davon, ob die Reisenden einen Familien-, Romantik-

oder Freundschaftsurlaub verbringen möchten, haben sie Zugang zu allen

Annehmlichkeiten, die sie im Resort erwarten, vom Entspannen im Royal Spa bis

zum Genießen köstlicher Mahlzeiten in den À-la-carte-Restaurants. Für

Geschäftsreisende gibt es einen umfassenden Rundgang durch die Tagungs- und

Veranstaltungsräume mit einer Fläche von 25.000 Quadratmetern, darunter ein

Ballsaal und 12 Gruppenräume, die je nach Kundenbedarf angepasst werden können.

Blue Diamond Resorts setzt die Grenzen der Technologie immer weiter fort und

geht über das Traditionelle hinaus, um seine modernen und einzigartigen

Veranstaltungsorte zu präsentieren. Das allumfassende Metaverse ist jetzt

zugänglich unter royaltonresorts.com

(https://www.royaltonresorts.com/resorts/splash-riviera-cancun)

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts (https://www.bluediamondresorts.com/) verfügt über 60

Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern an den beliebtesten

Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die

preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts

(https://www.royaltonresorts.com/), wo jeder zur Familie gehört. Ganz gleich, ob

die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder zu Hochzeiten, im Rahmen von

Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen - in diesen

Häusern mit individuellen Services und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In

Connectivity(TM), DreamBed(TM) und die Sports Event Guarantee(TM) gelten sie alle als

eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das

Hideaway at Royalton (https://www.royaltonresorts.com/hideaway) ein Erlebnis nur

für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterbringung, um

die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton

CHIC (https://www.royaltonresorts.com/) Resorts, eine pulsierende und lebendige

All-inclusive-Marke, das Unvorhergesehenes bietet. Mystique by Royalton

(https://www.mystiqueresorts.com/) ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In

verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung

eintauchen und endlose Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet

das Grand Lido Negril (https://www.grandlidoresorts.com/) Gästen über 21 Jahren

einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgeschiedenen

Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa

(https://www.memoriesresorts.com/) bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren

Wünschen - ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen

oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten -, während

Starfish Resorts (https://www.starfishresorts.com/) einen großartigen Gegenwert

in atemberaubender Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet.

Planet Hollywood Hotels & Resorts (https://www.planethollywoodhotels.com/) lädt

seine Gäste ein, Vacation Like A Star(TM) (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit

einem fesselnden und interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der

Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet

Hollywood Adult Scene (https://www.planethollywoodhotels.com/) den Paparazzi

ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im

Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.

Um mehr über Blue Diamond Resorts zu erfahren, besuchen Sie bitte

www.bluediamondresorts.com (http://www.bluediamondresorts.com/)

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/415b3c43-60a0-4efb-953d-

c643b4e367eb

°