GNW-Adhoc: Benevity hat eine Partnerschaft mit Count Us In abgeschlossen, um die Wirkung von Klimaschutzmaßnahmen seitens Unternehmen zu maximieren.

^CALGARY, Alberta, April 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benevity Inc.

(http://www.benevity.com/de/), der führende Anbieter einer globalen Corporate-

Purpose-Software, hat heute die Einführung seines neuen Klimaschutz-Kits in

Zusammenarbeit mit Count Us In (https://count-us-in.com/), einer globalen

Bewegung von Menschen und Organisationen, die sich gegen den Klimawandel

einsetzen, bekannt gegeben. Das Klimaschutz-Kit ermöglicht es Unternehmen,

Klimaschutz stärker in ihre Purpose-Programme einzubinden, indem es attraktive

Möglichkeiten für das Engagement von Mitarbeitenden bereitstellt. Das Kit

enthält Angebote für Freiwilligenarbeit, eine Liste mit geprüften

Umweltorganisationen und eine Bibliothek von ?Mikro-Aktionen", die sich auf die

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks eines Unternehmens und seiner

Mitarbeitenden konzentrieren.

Da 65 % aller Führungskräfte

(https://www.deloitte.com/global/en/issues/climate/deloitte-cxo-sustainability-

report.html) den Druck ihrer Mitarbeitenden spüren, sich mit dem Klimawandel zu

befassen, konzentrieren sich die Unternehmen im Rahmen ihrer Bemühungen um

Environmental, Social & Governance (ESG) bzw. Nachhaltigkeit auf Netto-Null-

Prozesse und die Verringerung der Kohlenstoffemissionen. Jetzt erkennen

Unternehmen auch die Notwendigkeit, dem Wunsch und der Leidenschaft ihrer

Mitarbeitenden nachzukommen, sich direkt mit diesen Themen zu befassen. Das

Klimaschutz-Kit von Benevity ermöglicht es Unternehmen, Mitarbeitende darin zu

schulen, wie sie sich umweltverträglich verhalten und mit Unterstützung ihres

Arbeitgebers fundierte Entscheidungen treffen können, um ihre Auswirkungen auf

die Umwelt zu verringern.

Im Jahr 2022 gingen nur 3,2 % der Spenden auf der Benevity-Plattform an

Umweltprojekte, obwohl sich die Klimakrise zu einem Klimanotstand entwickelt

hat. Das Klimaschutz-Kit von Benevity unterstützt Mitarbeitende und Unternehmen

dabei, die Bemühungen von vertrauenswürdigen gemeinnützigen Organisationen auf

der ganzen Welt in den Bereichen Umweltschutz und Kohlenstoffreduzierung zu

verstärken.

?Als Organisation, die Menschen dazu aufruft, mutige Schritte im Kampf gegen die

Klimakrise zu unternehmen, ist sich Count Us In bewusst, dass es von

entscheidender Bedeutung ist, Unternehmen und Einzelpersonen zu motivieren, sich

stärker zu engagieren und in den Schutz unseres Planeten zu investieren", so

Ipsita Bhatia, Director of Business Engagement bei Count Us In. ?Es wird

geschätzt, dass bis zu 30 % (https://drawdown.org/news/insights/the-powerful-

role-of-household-actions-in-solving-climate-change) der weltweiten

Emissionssenkungen, die erforderlich sind, um die schlimmsten Folgen des

Klimawandels zu verhindern, durch Maßnahmen von Einzelpersonen und

Privathaushalten erreicht werden können, und dies kann Lösungen in großem

Maßstab beeinflussen. Wir alle können einen großen Unterschied machen, indem wir

in unserem Leben aktiv werden, und unsere Partnerschaft mit Benevity macht es

für Unternehmen und ihre Mitarbeitenden einfacher als je zuvor, einen Beitrag zu

leisten."

Das Klimaschutz-Kit beinhaltet:

* Mehr als 150 Mikro-Aktionen rund um Nachhaltigkeit mit einfach umsetzbaren

Schritten und Aktivitäten, die Mitarbeitende zur Bekämpfung des Klimawandels

ergreifen können, wobei der Schwerpunkt auf Impact, Einfluss und Engagement

liegt (wie z. B. einen Tag lang plastikfrei zu leben, Altkleider zu spenden,

den Energieverbrauch zu Hause zu überprüfen oder den Wasserverbrauch zu

Hause zu reduzieren).

* Eine Gelegenheit zur freiwilligen Teilnahme am Great Global Cleanup

(https://www.earthday.org/campaign/cleanup/) und an der weltweit größten

koordinierten Freiwilligenaktion am Tag der Erde und darüber hinaus.

* Listen mit geprüften Umwelt- und Nachhaltigkeitsinitiativen für den

Klimaschutz, die in Zusammenarbeit mit einigen der weltweit

einflussreichsten Klimaschützer entwickelt wurden, darunter Mark Ruffalo,

Christiana Figueres, Adam McKay und Zamzam Ibrahim.

* Berichte für Nachhaltigkeitsverantwortliche in Unternehmen, einschließlich

Kennzahlen, die aufzeigen, welche Maßnahmen die größte Wirkung erzielen und

welche Aktivitäten das größte Engagement der Mitarbeitenden hervorrufen.

?Wir wissen, dass der Klimawandel inzwischen mehr als nur eine Umweltkrise ist.

Es ist auch eine Krise der Ungerechtigkeit, von der unverhältnismäßig viele

Randgruppen auf der ganzen Welt betroffen sind", so Sona Khosla, Chief Impact

Officer von Benevity. ?Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Count Us

In, einer weltweit führenden Organisation im Bereich der Nachhaltigkeit, die es

unserer Kundschaft ermöglicht, ihre Mitarbeitenden auf der ganzen Welt zu

mobilisieren, damit sie täglich etwas für die Zukunft unseres Planeten tun

können. Dies wird nicht nur die Nachhaltigkeitsbemühungen der Unternehmen

verbessern, sondern auch die Mitarbeitenden wissen lassen, dass ihre Arbeitgeber

ihre Werte unterstützen, wenn es um den Klimaschutz geht."

Um mehr darüber zu erfahren, wie Benevity Unternehmen und Mitarbeitende

befähigt, sich für soziale und ökologische Belange einzusetzen, besuchen Sie

benevity.com (http://benevity.com/de/).

Über Benevity

Benevity (https://benevity.com/de/), ein zertifiziertes B-Corp Unternehmen, ist

führender Anbieter einer globalen Corporate-Purpose-Software, der einzigen

integrierten Lösung für Investitionen in das Gemeinwesen sowie für das

Engagement von Mitarbeitenden, Kunden und gemeinnützigen Organisationen. Als

eines von Fortune's Impact 20 Unternehmen, unterstützen die Cloud-Lösungen von

Benevity viele bekannte Marken dabei, Mitarbeitende zu motivieren, zu binden und

zu engagieren sowie soziales Handeln in die Erfahrungen von Kund:innen

einzubetten, um einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu leisten. Mit

einer Software, die in 22 Sprachen verfügbar ist, hat Benevity bereits mehr als

12 Milliarden Dollar an Spenden und 58 Millionen Stunden an freiwilliger Arbeit

verarbeitet, um 418.000 gemeinnützige Organisationen weltweit zu unterstützen.

Die Produkte von Benevity haben außerdem die Durchführung von 900.000 Challenges

ermöglicht und die Vergabe von 1,2 Millionen Finanzhilfen im Wert von 18

Milliarden Dollar abgewickelt. Weitere Informationen finden Sie unter

benevity.com (https://benevity.com/de/).

Über Count Us In

Count Us In (https://count-us-in.com/) baut die weltweit größte und

engagierteste Community von Menschen und Organisationen auf, die etwas

unternehmen, um das, was sie lieben, vor dem Klimawandel zu schützen. Durch 16

wissenschaftlich untermauerte Schritte mit großer Wirkung kann jeder Einzelne

seine Emissionen erheblich reduzieren und gleichzeitig Einfluss auf die

politischen Entscheidungsträger nehmen, damit diese mutige Lösungen in großem

Maßstab zur Abschwächung der Klimakrise anbieten. Jeder Schritt, der mit Count

Us In und den Klimaschutzplattformen der Partner unternommen wird, wird im Count

Us In Global Aggregator wiedergegeben, der die Kraft des individuellen Handelns

in der Community aufzeigt. Count Us In ist eine fundamentale Zusammenarbeit und

verfügt über ein wachsendes Netzwerk von mehr als 100 Partnern - darunter die

EU, der WWF, IKEA, Tottenham Hotspur FC, Netflix und Extreme E - und erreicht

die Menschen über Sport, Kultur und Unterhaltung sowie die Marken, für die sie

arbeiten und die sie konsumieren. Erfahren Sie mehr unter count-us-in.com

(https://count-us-in.com/)

Medienkontakt

Maggie Crouch?Walker Sands, für Benevity?benevity-pr@walkersands.com

(mailto:benevity-pr@walkersands.com)

