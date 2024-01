GNW-Adhoc: Basilea erwirbt präklinisches Antibiotika-Programm von Spexis

^* Neuartige Antibiotika-Klasse

* Bakterizide Aktivität (in vitro und in vivo) gegenüber breitem Spektrum

gramnegativer Bakterien, einschliesslich multiresistenter Stämme

Allschwil, 15. Januar 2024

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches

Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu

helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind,

gab heute bekannt, dass es mit der Spexis AG (SIX: SPEX) eine Vereinbarung über

den Erwerb eines präklinischen Antibiotika-Programms geschlossen hat. Dabei

handelt es sich um Antibiotika einer neuen Wirkstoffklasse gegen gramnegative

Bakterien, einschliesslich multiresistenter Stämme.(1)

Dr. Laurenz Kellenberger, Chief Scientific Officer von Basilea, sagte: «Die von

uns erworbenen Antibiotika gehören zu einer neuen Wirkstoffklasse, die den

Transport von Lipopolysacchariden in gramnegativen Bakterien blockiert. Diese

Art Krankheitserreger wurden von der Weltgesundheitsorganisation als vorrangig

zu bekämpfen eingestuft und neue Antibiotika dagegen werden dringend benötigt.

Die überzeugende starke und schnelle Wirkung gegen Bakterien wie Escherichia

coli oder Klebsiella pneumoniae, einschliesslich multiresistenter Stämme, sowie

in Infektionsmodellen ist sehr ermutigend. Wir freuen uns über die Erweiterung

unserer wachsenden Pipeline durch dieses neue Programm und darauf, die

Entwicklung dieser zielgerichteten Antibiotika-Klasse fortzusetzen, die das

Potenzial hat, einen bisher ungedeckten medizinischen Bedarf bei der Behandlung

schwerer bakterieller Infektionen im Spital zu adressieren.»

Die Antibiotika wurden von Spexis im Rahmen ihres Outer Membrane Protein

Targeting Antibiotics (OMPTA) Programms entwickelt. Sie unterbrechen selektiv

die Lipopolysaccharid-Transportbrücke, eine wichtige Struktur in gramnegativen

Bakterien. Dies führt zum Verlust der Integrität der äusseren Zellmembran, einer

intrazellulären Anreicherung von Lipopolysacchariden und schliesslich zum Tod

der Bakterien. In vitro und in vivo zeigten die Wirkstoffe Aktivität gegenüber

Enterobacteriaceae, wie beispielsweise E. coli und K. pneumoniae, darunter

Stämme, die gegen Betalaktam-Antibiotika oder das Reserveantibiotikum Colistin

resistent sind. Das Programm wurde zum Teil von CARB-X (Combating Antibiotic-

Resistant Bacteria Biopharmaceutical Accelerator) finanziert.(2) Dies

unterstreicht das Potenzial dieser neuartigen Antibiotika-Klasse. CARB-X ist

eine weltweit aktive Non-Profit-Partnerschaft, welche die Frühphasen-Entwicklung

antibakterieller Wirkstoffe unterstützt, um der zunehmenden Bedrohung durch

arzneimittelresistente Bakterien zu begegnen.

Basilea erwirbt alle im Rahmen des Programms entwickelten Wirkstoffe, das damit

verbundene Know-how und geistige Eigentum und zahlt Spexis insgesamt bis zu CHF

2 Mio. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer Abschlagszahlung, einer

Zahlung im Zusammenhang mit der erfolgten Übertragung der Vermögenswerte auf

Basilea und einer potenziellen finalen Meilensteinzahlung im Zusammenhang mit

der kurzfristigen Verfügbarkeit externer Fördermittel für die weitere

Entwicklung des Programms. Darüber hinaus übernimmt Basilea die Rechte und

Pflichten von Spexis aus Lizenzvereinbarungen, einschliesslich möglicher

umsatzabhängiger Lizenzgebühren (Royalties) im niedrigen einstelligen

Prozentbereich. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch

das Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West.

Über multiresistente gramnegative Bakterien

Infektionen durch multiresistente gramnegative Bakterien (GNB) sind eine grosse

Herausforderung für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Aufgrund einer

zusätzlichen äusseren Zellmembran im Vergleich zu grampositiven Bakterien ist es

für Antibiotika schwieriger, in die Zelle zu gelangen. Darüber hinaus trägt

diese äussere Membran Lipopolysaccharide/Endotoxine, die Entzündungen auslösen

und eine wichtige verstärkende Rolle bei der Entwicklung von Infektionen durch

GNB spielen und daher als wichtiger Virulenzfaktor angesehen werden. Darüber

hinaus können GNB eine Resistenz gegen zahlreiche Antibiotikaklassen wie

Carbapeneme, Fluorchinolone, Tetracycline und Cephalosporine der früheren

Generation erwerben, was die Behandlung von Infektionen mit GNB besonders

schwierig macht. Im Jahr 2017 veröffentlichte die Weltgesundheitsorganisation

eine Liste von 12 Klassen prioritärer bakterieller Krankheitserreger, die die

grösste Bedrohung für die menschliche Gesundheit darstellen. Davon sind neun

Klassen gramnegative Bakterien.(3)

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes

biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel

ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um

Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze

erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente

für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von

invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen.

Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer

Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange

kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com

(http://www.basilea.com).

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete

Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen»,

«können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf

den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung

sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen

oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von

denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen

hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea

Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen

Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Peer Nils Schröder, PhD

Head of Corporate Communications & Investor Relations

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil

Hegenheimermattweg 167b

4123 Allschwil

Schweiz

Telefon +41 61 606 1102

media_relations@basilea.com (mailto:media_relations@basilea.com)

investor_relations@basilea.com

E-Mail (mailto:investor_relations@basilea.com)

Diese Pressemitteilung ist unter www.basilea.com

(http://www.basilea.com) abrufbar.

Quellenangaben

1. M. Schuster, E. Brabet, K. K. Oi et al. Peptidomimetic antibiotics disrupt

the lipopolysaccharide transport bridge of drug-resistant

Enterobacteriaceae. Science Advances 2023 (9), eadg3683

2. Die Forschungsarbeiten, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird,

werden von CARB-X unterstützt. Die Finanzierung dieses Programms erfolgt zum

Teil mit Bundesmitteln des US-Gesundheitsministeriums (Department of Health

and Human Services), Administration for Strategic Preparedness and Response,

Biomedical Advanced Research and Development Authority, unter der

Vereinbarung Nr. 75A50122C00028 sowie durch Zuwendungen von Wellcome

(WT224842), dem deutschen Bundesministerium für Bildung und Forschung

(BMBF). Der Inhalt liegt in der alleinigen Verantwortung der Autoren und

gibt nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten von CARB-X oder eines

seiner Geldgeber wieder.

3. https://www.who.int/news/item/27-02-2017-who-publishes-list-of-bacteria-for-

which-new-antibiotics-are-urgently-needed (Zugriff am 14. Januar 2024)

°