GNW-Adhoc: Aptean verstärkt Executive Leadership Team mit der Ernennung von Volker Rosendahl zum Senior Vice President und General Manager für die DACH-Region

^ALPHARETTA, Ga., March 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aptean

(http://www.aptean.com), globaler Anbieter von unternehmenskritischen

Softwarelösungen, gab heute die Ernennung von Volker Rosendahl zum Senior Vice

President & General Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-

Region) bekannt. In dieser Schlüsselposition wird Rosendahl die gesamten

Geschäftstätigkeiten leiten und den Kundenerfolg in der DACH-Region

sicherstellen. Sein Verantwortungsbereich umfasst die strategische Leitung von

regionalem Vertrieb, Marketing, Dienstleistungen und Support.

?Wir freuen uns sehr, Volker als Senior Vice President und General Manager für

die DACH-Region im Aptean-Team begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche

Erfolgsbilanz, insbesondere im Bereich der Cloud-Technologien, und seine

nachweislichen Führungsqualitäten bei der Transformation von Unternehmen machen

ihn zum idealen Kandidaten, um das Wachstum von Aptean in der Region zu

fördern", so TVN Reddy, CEO von Aptean.

Vor seiner Tätigkeit bei Aptean leitete Rosendahl die Transformation von Oracle,

wo er eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung und Implementierung des Cloud-

Anwendungsgeschäfts des Unternehmens in Deutschland spielte. Die strategische

Transformation am deutschen Markt wurde zur Blaupause für andere Regionen und

belegt seine Fähigkeit, Innovation und Organisationsstärke voranzutreiben.

Rosendahl ist ein Experte für Cloud-Technologien, der bereits in den frühen

Entwicklungsphasen von Microsoft Azure eine Schlüsselrolle spielte.

Rosendahls Ernennung ist ein Beleg für Apteans Engagement, hochkarätige Talente

in wichtige Führungspositionen zu bringen und unterstreicht den Anspruch des

Unternehmens, seinen Kunden innovative und wirkungsvolle Lösungen anzubieten.

?Ich freue mich auf meine Tätigkeit bei Aptean und das Team in der DACH-Region

zu leiten", sagt Volker Rosendahl. ?Aptean hat eine starke Erfolgsbilanz in der

Bereitstellung innovativer Lösungen, die den Geschäftserfolg von Unternehmen

unterstützen. Ich freue mich darauf, mit dem Team daran zu arbeiten, unseren

Marktanteil auszubauen und unseren Kunden einen noch größeren Nutzen zu bieten."

Über Aptean

Aptean ist einer der weltweit führenden Anbieter von speziell entwickelter,

branchenspezifischer Software, die Herstellern und Händlern hilft, ihre

Geschäfte effektiv zu führen und auszubauen. Aptean bietet sowohl Cloud- als

auch On-Premise-Implementierungsoptionen und unterstützt mit seinen Produkten,

Dienstleistungen und seinem unvergleichlichem Fachwissen Unternehmen jeder Größe

dabei, Ready for What's Next, Now® zu sein. Aptean hat seinen Hauptsitz in

Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, Europa und

im asiatisch-pazifischen Raum. Wenn Sie mehr über Aptean und die von uns

bedienten Märkte erfahren möchten, besuchen Sie www.aptean.com

(http://www.aptean.com).

Aptean und Ready for What's Next, Now® sind eingetragene Warenzeichen von

Aptean, Inc. Alle anderen Firmen- und Produktnamen können Warenzeichen der

jeweiligen Unternehmen sein, mit denen sie verbunden sind.

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte

MediaRelations@Aptean.com

°