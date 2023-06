GNW-Adhoc: Alation wird zum dritten Mal in Folge als Snowflake Data Governance Partner des Jahres ausgezeichnet

^REDWOOD CITY, Kalifornien, June 27, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://alation.com/), ein Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), hat heute auf dem Snowflake

Summit 2023 (https://www.snowflake.com/summit/), der diesjährigen Anwendertagung

von Snowflake, bekannt gegeben, dass das Unternehmen von dem Data-Cloud-

Unternehmen Snowflake (https://www.snowflake.com/en/) die Auszeichnung Data

Governance Partner des Jahres erhalten hat. Alation wurde zum dritten Mal in

Folge ausgezeichnet, was die kontinuierliche Rolle des Unternehmens bei der

Bereitstellung von Data Intelligence (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

intelligence/) für die Data Cloud von Snowflake hervorhebt.

Angesichts der zunehmenden Zahl von Datenquellen

(https://www.alation.com/product/connectors/) und des wachsenden Datenvolumens

ist es für Unternehmen schwerer denn je, verlässliche und verständliche Daten zu

finden, die sie auf Ihrem Weg zu einem datengestützten

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-driven-decision-making/) Unternehmen

benötigen. Herkömmliche Governance-Lösungen reagierten auf diese Entwicklung mit

einem übermäßig restriktiven Top-Down-Ansatz, der die Unternehmensteams daran

hinderte, selbst Daten abzurufen und zu analysieren. Diese Ansätze schlossen

Teams zudem von der Teilnahme am Governance-Prozess aus, da ihnen die

Möglichkeit genommen wurde, die für sie wichtigsten Datenbestände zu kuratieren

und zu dokumentieren.

Die Data-Intelligence-Plattform von Alation macht es jedem leicht, die

gewünschten Daten zu finden und zu verstehen. Die Plattform und

Benutzererfahrung wurden entwickelt, um Data Governance

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-governance/) als gemeinschaftliches

Vorhaben zu ermöglichen, das durch die Einbeziehung eines breiten Spektrums von

Benutzern bereichert wird. Teams mit dem stärksten Bezug zu den Daten können

beispielsweise eigene Fachglossare erstellen. Darüber hinaus ermöglicht die

Plattform von Alation den Unternehmen, unternehmensweite Governance-Richtlinien

festzulegen, wenn dies sinnvoll ist, z. B. in Bezug auf personenbezogene Daten.

Das föderierte Data-Governance-Konzept von Alation ermöglicht es dem gesamten

Unternehmen, Zugang zu dem Wissen, den Informationen und dem Kontext zu

erhalten, die es benötigt, um stärker datengestützt zu agieren.

?Unsere Datenumgebung war durch eine Reihe komplexer Datenquellen und interner,

isolierter Speicherorte mit unzureichender Governance beeinträchtigt. Die

Nutzung von Daten als strategische Ressource war dadurch nahezu unmöglich", so

Anthony Seraphim (https://www.alation.com/resource-center/customer-case-

studies/alation-customer-case-study-texas-mutual), VP of Data Governance, Texas

Mutual Insurance Company. ?Entscheidungen wurden oft aus dem Bauch heraus

getroffen und nicht aufgrund zuverlässiger Daten. Mit der Data-Intelligence-

Plattform von Alation können unsere Datenanalyseteams die in unserer Snowflake-

Instanz gespeicherten Daten leicht finden, verstehen und verwalten. Dies schafft

Transparenz darüber, an welchem Ort sich unsere Daten befinden und wie sie

verwendet werden sollten. Dadurch sind wir in der Lage, Unternehmens-Dashboards

80 % schneller zu erstellen, und die Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen

können schnellere, datengestützte Entscheidungen treffen."

?Wir freuen uns sehr, bekanntzugeben, dass Alation zum Data Governance Partner

des Jahres von Snowflake gekürt wurde", so Tarik Dwiek

(https://www.linkedin.com/in/tarikdwiek), Head of Technology Alliances bei

Snowflake. ?Das starke Partner-Ökosystem von Snowflake ist das Fundament unserer

Mission, jedem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, datengestützt zu arbeiten.

Gemeinsam mit Alation können wir Unternehmen aller Branchen dabei unterstützen,

ihre Daten besser zu aktivieren und für den Geschäftserfolg zu nutzen."

?Diese Auszeichnung zum dritten Mal in Folge zu erhalten, zeigt das Vertrauen,

das die gemeinsamen Kunden von Snowflake und Alation in Alation setzen, um noch

stärker von der Snowflake Data Cloud zu profitieren", so Satyen Sangani

(https://www.alation.com/leadership-team/), CEO und Mitbegründer von Alation.

?Wir freuen uns darauf, unsere enge Partnerschaft mit Snowflake weiter

auszubauen, um allen Mitarbeitenden der Unternehmen zu ermöglichen, auf einfache

Art und Weise kontrollierte Daten zu suchen, zu analysieren und für die

Entscheidungsfindung zu nutzen."

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog: Erfolgreiche Trilogie: Alation

ist zum 3. Mal in Folge Snowflakes Data Governance Partner des Jahres

(https://www.alation.com/blog/snowflakes-data-governance-partner-third-year/).

°