GNW-Adhoc: Alation wird von Great Place to Work® zu einem der Best WorkplacesT im Vereinigten Königreich gekürt

^LONDON, April 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc.

(https://www.alation.com/), führender Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen

für Unternehmen (https://www.alation.com/solutions-overview/), wurde von Great

Place to Work(®) zu einem der Best Workplaces(TM) des Jahres 2023 im Vereinigten

Königreich ernannt. Diese Auszeichnung würdigt das unermüdliche Engagement des

Unternehmens für die Schaffung eines unterstützenden und integrativen

Arbeitsumfelds, in dem die Mitarbeitenden ihr volles Potenzial entfalten können.

Die aktuelle Anerkennung von Alation fügt sich in die Reihe weiterer

Auszeichnungen ein, die das Unternehmen zuletzt erhalten hat: Es wurde 2022 von

Great Place to Work(®) zu einem der Best Workplaces des Jahres im

Technologiebereich im Vereinigten Königreich (https://www.alation.com/press-

releases/alation-named-best-tech-workplaces-uk-2022/) und einem der Best

Workplaces des Jahres für Frauen im Vereinigten Königreich

(https://www.alation.com/press-releases/alation-best-workplaces-for-women-in-

the-uk/) gekürt.

Zu den Bewertungskriterien für die Verleihung dieser Auszeichnung gehören das

Vertrauen der Mitarbeitenden in ihre Führungskräfte, inwieweit sie stolz auf

ihre Tätigkeit sind und sie ein Gemeinschaftsgefühl unter den Kolleginnen und

Kollegen erleben. Great Place to Work(®) hat Hunderte von Mitarbeiterbefragungen

und Culture Audit(TM)-Einreichungen von Führungskräften der Unternehmen

ausgewertet, um die Liste der Best Workplaces(TM) des Jahres 2023 im Vereinigten

Königreich zu erstellen. Sie nutzten diese Erkenntnisse, um die Effektivität der

Wertversprechen der Unternehmen an die Mitarbeitenden mit der tatsächlich

erlebten Kultur zu vergleichen.

?Wir fühlen uns geehrt, dass wir als einer der besten Arbeitgeber im Vereinigten

Königreich ausgezeichnet wurden", so Joy Wolken

(https://www.alation.com/leadership-team/joy-wolken/), Chief People Officer bei

Alation. ?Wir sind stolz darauf, dass wir die individuellen Stärken unserer

?Alationauten" erkennen und fördern. Wir wissen, dass es unterschiedliche

Sichtweisen in Bezug auf eine ?großartige Unternehmenskultur" gibt - einige

Mitarbeitende legen Wert auf Mentoren und Karriereentwicklung, während andere

Transparenz und Zugang zu Führungskräften schätzen. Unser Engagement, die

unglaubliche Kultur von Alation zu fördern, indem wir die individuellen

Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter respektieren, ist umso

wichtiger, je stärker wir unsere globale Mitarbeiterbasis weiter ausbauen."

?Als globale Autorität für Arbeitsplatzkultur hat sich Great Place to Work(®)

der Aufgabe verschrieben, eine bessere Welt zu schaffen, indem wir Unternehmen

dabei unterstützen, ein großartiger Arbeitgeber für seine Belegschaft zu

werden", sagte Benedict Gautrey (https://uk.linkedin.com/in/ben-gautrey-

023b1524), Managing Director, Great Place to Work(®), Vereinigtes Königreich.

?Wir glauben fest an die Idee des 'besser für das Unternehmen, besser für die

Menschen, besser für die Welt.' Bei Best Workplaces(TM) steht immer der Mensch an

erster Stelle - nicht nur in Bezug auf die eigenen Mitarbeitenden, sondern auch

im Hinblick auf die Pflege und Unterstützung der Gemeinschaft und der Umwelt in

ihrem Umfeld. Wir sind sehr stolz darauf, die besten Unternehmen ?für alle"

auszuzeichnen, die sich der Gleichberechtigung verschrieben haben und sich

unbeirrbar dafür einsetzen, dass die Mitarbeitenden in die Lage versetzt werden,

die passenden strategischen Lösungen für die sich ständig ändernden

Geschäftsmöglichkeiten und Herausforderungen zu finden."

Alation wurde 2012 gegründet und hat mehr als 700 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter weltweit. Das Unternehmen ermöglicht es Unternehmen wie Aon, Marks &

Spencer und The Very Group (https://www.alation.com/resource-center/speaker-

slides/powering-cultural-change-with-alation-how-the-very-group-is-driving-data-

governance-steve-pimblett-chief-data-officer), ihre Daten mithilfe der

branchenführenden Data-Intelligence-Plattform von Alation zu finden, zu

verstehen und zu verwalten.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen für

Unternehmen, die Self-Service-Analysen, Cloud-Transformation und Data Governance

ermöglichen. Mehr als 450 Unternehmen vertrauen auf Alation beim Aufbau einer

Datenkultur und bei der Verbesserung der datengesteuerten Entscheidungsfindung,

darunter Cisco, Nasdaq, Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde

bereits dreimal in die Liste Inc. Magazine's Best Workplaces aufgenommen und

zählt im Jahr 2022 zu den Best Workplaces(TM) for Women und Best Workplaces(TM) in

Tech im Vereinigten Königreich. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alation.com (https://www.alation.com/).

