GNW-Adhoc: Alation wird von Databricks als Data Governance Partner des Jahres 2023 ausgezeichnet

^REDWOOD CITY, Kalifornien, June 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://alation.com/), ein Anbieter von Data-Intelligence-Lösungen

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), gab heute bekannt, dass das

Unternehmen von Databricks (https://www.databricks.com/), einem Unternehmen im

Bereich Daten und KI, als Data Governance Partner des Jahres 2023 ausgezeichnet

wurde. Databricks würdigte die anhaltende Führungsposition von Alation bei der

Bereitstellung von Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

governance/) für das Lakehouse.

Unternehmen generieren und speichern immense Datenmengen in lokalen, Cloud- und

Legacy-Systemen. Dies kann das Auffinden, Verstehen und Vertrauen in Daten

erschweren. Databricks Unity Catalog ist eine einheitliche Governance-Lösung

(https://www.alation.com/solutions/data-governance/) für alle Daten und KI-

Assets, die es Unternehmen ermöglicht, Referenzdaten in ihrem Lakehouse schnell

zu finden und zu verstehen.

Alation bietet Kunden von Databricks die Möglichkeit, Unity Catalog

(https://www.alation.com/blog/alation-available-databricks-partner-connect/)

nahtlos in die Data-Intelligence-Plattform von Alation

(https://www.alation.com/product/platform/) zu integrieren, um eine einheitliche

Governance für die Datenquellen von Databricks und sonstige Datenquellen zu

gewährleisten. Unternehmen können jetzt in ihrer gesamten Technologielandschaft

nach den Inhalten und Informationen suchen, die sie benötigen, um datengestützte

Entscheidungen (https://www.alation.com/blog/what-is-data-driven-decision-

making/) zu treffen.

?Es gibt unbestreitbar einen Wandel in der Art und Weise, wie Unternehmen mit

Data Governance umgehen", so Diby Malakar

(https://www.linkedin.com/in/dibymalakar), VP of Product Management bei Alation.

?Alation bietet ein föderiertes Konzept, das zentralisierte Governance-

Richtlinien durchsetzt und zugleich jedem Einzelnen Self-Service-Datenzugriff

ermöglicht - ein starker Gegensatz zur bisherigen kontrollbasierten Governance.

Unsere Partnerschaft mit Databricks ermöglicht jedem die selbstständige Suche

und Analyse verlässlicher Daten und den Aufbau einer Datenkultur

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/)."

?Wir freuen uns, Alation als Databricks Data Governance Partner des Jahres 2023

auszuzeichnen", so Roger Murff (https://www.linkedin.com/in/rmurff), VP of

Technology Partners bei Databricks. ?Der Datenzugriff ist nicht länger auf

technische Teams beschränkt. Durch das Governance-Konzept von Alation sind

verlässliche Daten für jedermann zugänglich, was wesentlich dazu beiträgt, dass

unsere Kunden den wahren Wert des Lakehouse erschließen können. Wir freuen uns

darauf, unsere Partnerschaft mit Alation zu vertiefen und unseren gemeinsamen

Kunden weiterhin zu ermöglichen, verlässliche Daten als wertvolles Instrument zu

nutzen."

Neukunden können sich hier für eine 14-tägige kostenlose Testversion von Alation

(https://www.alation.com/partners/databricks/?utm_source=databricks-press-

release&utm_medium=press-release&utm_campaign=alation-trial&utm_content=CTA-

signup) registrieren.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Blog: Alation ist Databricks Data

Governance Partner des Jahres 2023 (https://www.alation.com/blog/databricks-

partner-of-the-year-2023/).

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Data-Intelligence

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen für

Unternehmen, die Self-Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-

self-service-analytics/), Cloud-Transformation

(https://www.alation.com/blog/what-is-cloud-transformation/) und Data Governance

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-governance/) ermöglichen. Mehr als

450 Unternehmen vertrauen beim Aufbau einer Datenkultur

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei der Verbesserung

der datengestützten Entscheidungsfindung auf Alation, darunter Cisco, Nasdaq,

Pfizer, Salesforce und Virgin Australia. Alation wurde bereits viermal in die

Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt im Jahr 2022

zu den Best Workplaces(TM) in Tech und Best Workplaces(TM) for Women im Vereinigten

Königreich. 2022 und 2023 wurde das Unternehmen außerdem als Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter

www.alation.com (https://www.alation.com/).

Medienkontakt

Lauren Lloyd

PR Director

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

