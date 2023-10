GNW-Adhoc: Alation kündigt ALLIE AI als Co-Pilot für KI-Ingenieure, Datenanalysten und Datenverwalter zur Verkürzung der Zeit bis zur Wertschöpfung an

^REDWOOD CITY, Kalifornien, Oct. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation, Inc.

(https://alation.com/), das Unternehmen für Data Intelligence

(https://www.alation.com/product/data-catalog/), hat heute ALLIE AI

(https://www.alation.com/product/allie-ai/) angekündigt, einen Co-Piloten zur

Steigerung der Produktivität von KI-Ingenieuren, Datenanalysten und

Datenverwaltern. ALLIE AI baut auf den Fähigkeiten von Alation im Bereich des

maschinellen Lernens (ML) auf und ermöglicht es Unternehmen, Zeit zu sparen und

Datenprogramme schneller zu skalieren, vertrauenswürdige Daten zu

demokratisieren und neue KI-Initiativen voranzutreiben.

Unternehmen müssen schnell sicherstellen, dass ihre Unternehmensdaten für

wichtige Geschäftsinitiativen wie die Umsetzung KI-gestützter Strategien bereit

sind, indem sie große Sprachmodelle (Large Language Models, LLMs) erstellen und

trainieren. Doch das Volumen und der Umfang der Daten, die durch die

explosionsartige Zunahme von SaaS-Anwendungen und neuen Personengruppen (z. B.

KI-Ingenieuren), die Zugang zu diesen Daten benötigen, erzeugt werden, haben die

Umsetzung solcher Initiativen behindert. In einer kürzlich von IDC

durchgeführten Umfrage gaben Unternehmen beispielsweise an, dass die größte

Herausforderung bei der Maximierung des Nutzens ihrer KI/ML-Initiativen

(https://www.alation.com/blog/ai-and-ml-in-model-governance/) Probleme mit der

Datenverfügbarkeit und Datenqualität (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

quality-why-is-it-important/) sind(1).

ALLIE AI automatisiert die Dokumentation und Kuratierung von Datenbeständen in

großem Umfang, so dass Analysten diese Daten leicht finden können. Die

intelligenten Kuratierungsfunktionen von ALLIE AI ermöglichen es Unternehmen,

den Aufbau ihres Datenkatalogs zu beschleunigen, indem neue Datenbestände

automatisch dokumentiert und geeignete Datenverwalter vorgeschlagen werden.

Darüber hinaus können Analysten dank der intelligenten ALLIE AI-Suche und der

automatischen SQL-Generierung die benötigten Daten finden, ohne dass sie über

spezielle Datenanalysekenntnisse verfügen müssen. Mit ALLIE AI können Analysten

problemlos Kundendaten finden, ohne die Namen der zugrunde liegenden Datensätze

zu kennen oder SQL schreiben zu können. So können Analysten KI-Modelle erstellen

und schneller datengetriebene Entscheidungen treffen

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-driven-decision-making/), ohne über

die speziellen Kenntnisse eines Datenanalysten verfügen zu müssen.

?Daten sind ein strategisches Gut bei GKN Aerospace Engines. Um das volle

Potenzial unserer Daten auszuschöpfen, müssen sie beschrieben, verfügbar und im

Besitz sein", so Alexander Grima (https://se.linkedin.com/in/alexandergrima),

Enterprise Data Architecture Lead bei GKN Aerospace Engines. ?Diese Daten

verfügbar zu machen und zu beschreiben, erfordert Zeit von ihren Besitzern.

ALLIE AI könnte ein wichtiger Faktor sein, um die Kuratierung von Daten zu

beschleunigen, ohne unsere Datenexperten zu überfordern, während die Nachfrage

nach vertrauenswürdigen Daten steigt."

?Eine datengetriebene Organisation kann strategische Fragen schnell beantworten.

Mit dem wachsenden Datenvolumen wird es jedoch immer schwieriger, Daten zu

finden, zu verstehen und ihnen zu vertrauen", so Junaid Saiyed

(https://www.linkedin.com/in/junaidsaiyed), CTO bei Alation. ?Diese

Herausforderung wird noch deutlicher, wenn Unternehmen in Dateninitiativen wie

generative KI investieren. Solche Projekte erfordern umfangreiche Datenspeicher,

damit sie wie geplant funktionieren. Alation beschäftigt sich seit über einem

Jahrzehnt mit dem ?4V"-Problem - Volume, Velocity, Variety und Veracity

(Volumen, Geschwindigkeit, Vielfalt und Wahrhaftigkeit) -, indem es ML und KI

einsetzt, um das Verständnis und die sichere Nutzung zu unterstützen. Mit der

Integration von ALLIE AI in unsere Data-Intelligence-Plattform können Datenteams

die Erkennung relevanter Daten beschleunigen, Einblicke in die Herkunft ihrer

KI-Modelle gewinnen und Geschäftsergebnisse in größerem Maßstab effektiv

verwalten."

ALLIE AI steigert die Produktivität durch die Unterstützung von KI-Ingenieuren,

Datenanalysten und Datenverwaltern:

* Intelligente Kuratierung: Benutzer können den Aufbau ihres Datenkatalogs

beschleunigen, indem sie die Funktionen der automatischen Kuratierung

nutzen. Steward Suggestions verwendet ein KI-Empfehlungssystem, um

automatisch Datenverwalter, Beschreibungen und Titel vorzuschlagen.

* Intelligente Suche: Mit Semantic Search, einer natürlichsprachlichen

Suchmethode, die sich auf die kontextuelle Bedeutung des Objekts

konzentriert und präzise Ergebnisse liefert, können Unternehmensteams

relevante Daten leicht finden und nutzen.

* Automatische Generierung von SQL: ALLIE AI hilft bei der Generierung von SQL

auf der Grundlage von natürlichsprachlichen Suchanfragen und demokratisiert

so den Zugang zu Daten für fachfremde Personen.

ALLIE AI befindet sich in der öffentlichen Preview-Phase und wird

voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 allgemein verfügbar sein. Um mehr über

ALLIE AI zu erfahren, besuchen Sie https://www.alation.com/product/allie-ai/.

Über Alation

Alation ist der führende Anbieter von Enterprise Data Intelligence

(https://www.alation.com/blog/what-is-data-intelligence/)-Lösungen, die Self-

Service-Analysen (https://www.alation.com/blog/what-is-self-service-analytics/),

Cloud-Transformation (https://www.alation.com/blog/what-is-cloud-

transformation/) und Data Governance (https://www.alation.com/blog/what-is-data-

governance/) ermöglichen. Mehr als 500 Unternehmen, darunter Cisco, Nasdaq,

Pfizer, Salesforce und Virgin Australia, vertrauen auf Alation beim Aufbau einer

Datenkultur (https://www.alation.com/blog/what-is-data-culture/) und bei der

Verbesserung der datengestützten Entscheidungsfindung. Alation wurde bereits

viermal in die Liste der Best Workplaces von Inc. Magazine aufgenommen und zählt

im Jahr 2022 zu den Best Workplaces(TM) in Tech und Best Workplaces(TM) for Women im

Vereinigten Königreich und wurde 2022 und 2023 als einer der Best Workplaces(TM) im

Vereinigten Königreich ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie

unter www.alation.com (https://www.alation.com/).

Medienkontakt

Lauren Lloyd

PR Director

541-490-6115

lauren.lloyd@alation.com (mailto:lauren.lloyd@alation.com)

(1) Future Enterprise Resiliency and Spending Survey Wave 2, IDC, März 2023,

N=952

°