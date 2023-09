GNW-Adhoc: Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis stimmen dem geplanten 100% igen Spin-off von Sandoz zu

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

^* Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen dem geplanten 100%igen Spin-off von

Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft von Novartis, zu.

* Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmen ausserdem einer Herabsetzung des

Aktienkapitals im Zusammenhang mit dem Spin-off zu.

* Die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und Inhaberinnen und Inhaber

der Novartis ADR erhalten durch die Ausschüttung einer Sachdividende eine

Sandoz Aktie für jeweils fünf Novartis Aktien oder ein Sandoz ADR für

jeweils fünf Novartis ADRs.

* Der Spin-off ist am oder um den 4. Oktober 2023 geplant.

Basel, 15. September 2023 - An einer heute abgehaltenen ausserordentlichen

Generalversammlung stimmten die Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis dem

geplanten 100%igen Spin-off von Sandoz, dem Generika- und Biosimilars-Geschäft

von Novartis, zu.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten ausserdem einer ordentlichen

Kapitalherabsetzung des Aktienkapitals der Novartis AG in Höhe des

Aktienkapitals von Sandoz zu. Damit soll die Steuerneutralität des Spin-off für

Zwecke der Schweizer Verrechnungssteuer und für Zwecke der Einkommensteuer für

in der Schweiz ansässige Aktionärinnen und Aktionäre erreicht werden, die die

Aktien im Privatvermögen halten.

Diese Entscheidung folgt auf die Ankündigung im August 2022, dass Novartis

beabsichtigte, das Sandoz Geschäft abzutrennen und durch einen 100%igen Spin-off

ein unabhängiges Unternehmen zu gründen. Novartis ist zuversichtlich, dass der

Spin-off im besten Interesse der Aktionärinnen und Aktionäre liegt und einen

europäischen Champion und Weltmarktführer bei Generika und Biosimilars sowie

eine fokussiertere Novartis schafft. Der Spin-off ist am oder um den

4. Oktober 2023 geplant.

Die Abspaltung wird durch die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von

Sandoz Aktien an Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis und von Sandoz

American Depositary Receipts (ADRs) an Inhaberinnen und Inhaber von Novartis

ADRs umgesetzt.

Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis sowie Inhaberinnen und Inhaber von

Novartis ADRs erhalten:

* 1 Sandoz Aktie für jeweils 5 Novartis Aktien

* 1 Sandoz ADR für jeweils 5 Novartis ADRs

Es wird erwartet, dass der Spin-off für Zwecke der Schweizer Steuer und der US-

Bundeseinkommensteuer steuerneutral sein wird.

«Wir begrüssen die heutige Entscheidung unserer Aktionärinnen und Aktionäre, der

Abspaltung unseres Generika- und Biosimilars-Geschäfts Sandoz zuzustimmen, um

ein unabhängiges, an der SIX Swiss Exchange notiertes Unternehmen zu schaffen»,

sagte Jörg Reinhardt, Präsident des Verwaltungsrats von Novartis. «Mit diesem

Schritt werden sowohl Sandoz als auch Novartis in der Lage sein, den Fokus des

Managements zu optimieren, die Kapitalverteilung gemäss Geschäftsprioritäten zu

priorisieren und in einer besseren Position zu sein, um in Zukunft nachhaltigen

Shareholder-Value zu schaffen.»

* Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis zum

Spin-off von Sandoz finden Sie hier: [Generalversammlung | novartis

(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-

meetings#tabdeutsch-28826)]

* Der Kotierungsprospekt von Sandoz kann hier abgerufen werden:

[www.sandoz.com/prospectus] (http://www.sandoz.com/prospectus])

* Klicken Sie hier [www.sandoz.com/sandoz-spin (http://www.sandoz.com/sandoz-

spin)], um auf den Nachtrag zum Kotierungsprospekt und andere zugehörige

Dokumente zuzugreifen.

* Eine detaillierte Auflistung der Beschlussfassung an der ausserordentlichen

Generalversammlung 2023 finden Sie unter: [Generalversammlung | novartis

(https://www.novartis.com/investors/shareholder-information/general-

meetings#tabdeutsch-28826)]

Zusätzliche Transaktionsdetails

Der geplante 100%ige Spin-off von Sandoz soll am oder um den 4. Oktober 2023

erfolgen. Die Informationsbroschüre für Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis

enthält einen vorläufigen Zeitplan für die nächsten Schritte für den geplanten

Spin-off von Sandoz.

Es ist geplant, Sandoz an der SIX Swiss Exchange zu kotieren und in den USA ein

ADR-Programm anzubieten. Die ADRs werden nicht an einer nationalen US-Börse

kotiert sein.

Neben der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre von Novartis ist die

Durchführung der vorgeschlagenen Ausgliederung von Sandoz an die Erfüllung

bestimmter Bedingungen geknüpft. Dazu gehören die Erteilung der erforderlichen

Genehmigungen für die Börsennotierung der Sandoz Aktien, das Ausbleiben von

Ereignissen ausserhalb der Kontrolle von Novartis, die den Spin-off verhindern

könnten, sowie das Ausbleiben wesentlicher negativer Veränderungen. Es kann

nicht zugesichert werden, dass die vorgeschlagene Transaktion bis zu einem

bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen wird oder überhaupt abgeschlossen wird.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die bekannte und

unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die zur Folge

haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten

Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, wie sie in den

zukunftsbezogenen Aussagen enthalten oder impliziert sind. Einige der mit diesen

Aussagen verbundenen Risiken sind in der englischsprachigen Version dieser

Mitteilung und dem jüngsten Dokument ?Form 20-F? der Novartis AG, das bei der

?US Securities and Exchange Commission? hinterlegt wurde, zusammengefasst. Dem

Leser wird empfohlen, diese Zusammenfassungen sorgfältig zu lesen.

Über Novartis

Novartis denkt Medizin neu, um Menschen zu einem besseren und längeren Leben zu

verhelfen. Wir stellen hochwertige Arzneimittel bereit, die die grössten

Krankheitslasten der Gesellschaft durch Technologieführerschaft in Forschung und

Entwicklung und neuartige Zugangskonzepte lindern. Dabei gehören wir regelmässig

zu jenen Unternehmen, die weltweit am meisten in Forschung und Entwicklung

investieren. Rund 103 000 Menschen aus mehr als 140 Nationen arbeiten zusammen,

um die Produkte von Novartis fast 800 Millionen Menschen auf der ganzen Welt zur

Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter

https://www.novartis.com.

Über Sandoz

Sandoz, eine Division von Novartis, ist weltweiter Marktführer für Generika und

Biosimilars. Unser Ziel ist es, durch die Entwicklung und Vermarktung

neuartiger, erschwinglicher Arzneimittel, die auf bisher ungedeckte

medizinischen Bedürfnisse eingehen, den Zugang für Patientinnen und Patienten zu

erleichtern. Es ist unsere Vision, das weltweit führende und am meisten

geschätzte Generikaunternehmen zu sein. Unser breites Portfolio an hochwertigen

Arzneimitteln deckt die wichtigsten Therapiegebiete ab.

Novartis Media Relations

E-Mail: media.relations@novartis.com

(mailto:media.relations@novartis.com)

Richard Jarvis

Puja Kalra + 41 79 584 2326

+41 79 699 9598 richard.jarvis@novart

puja.kalra@novartis.com is.com

(mailto:puja.kalra@novartis.com) (mailto:richard.jarvi

s@novartis.com)

Zentrale Nordamerika

Anja von +41 79 392 9697 Julie Masow +1 862 579 8456

Treskow

Michael Meo +1 862 274 5414

Anna Schäfers +41 79 801 7267 Mary Carmichael +1 862 200 8344

Schweiz

Satoshi

Sugimoto +41 79 619 2035

Novartis Investor Relations

Zentrale Investor Relations-Hotline:

+41 61 324 7944

E-Mail: investor.relations@novartis.com

(mailto:investor.relations@novartis.com

)

Zentrale Nordamerika

Samir Shah +41 61 324 7944 Sloan Simpson +1 862 345 4440

Nicole Zinsli- +41 61 324 3809 Parag Mahanti +1 973 876 4912

Somm

Isabella Zinck +41 61 324 7188°