GNW-Adhoc: Ad-hoc-Mitteilung: GAM Holding AG - Aufschub der Publikation des Geschäftsberichts 2022 wie angekündigt am 24. April 2023 genehmigt

^2. Mai 2023

PRESSEMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG: Aufschub der Publikation des Geschäftsberichts 2022 wie

angekündigt am 24. April 2023 durch SIX Exchange Regulation AG genehmigt

Wie bereits mit einer Ad-hoc-Mitteilung vom 24. April 2023 bekanntgegeben,

beabsichtigt GAM Holding AG die Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 um

wenige Tage auf den 4. Mai 2023 zu verschieben, um geschäftsrelevante Aspekte im

Rahmen ihrer strategischen Überprüfung zielführend abzuschliessen und die

Erstellung des Jahresberichts zu finalisieren.

Die SIX Exchange Regulation AG hat diese Ausnahme von

Aufrechterhaltungspflichten und damit den Aufschub der Publikation des

Geschäftsberichts 2022 der GAM Holding AG sowie die Einreichung dieses

Geschäftsberichts bei SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Mittwoch, 31.

Mai 2023 genehmigt. Im Einklang mit dem Entscheid der SIX Exchange Regulation AG

geben wir nachfolgend den relevanten Wortlaut des Dispositivs im

Originalwortlaut wieder:

Die Ausnahme von Aufrechterhaltungspflichten und damit der Aufschub der

Publikation des Geschäftsberichts 2022 sowie die Einreichung dieses Berichts bei

SIX Exchange Regulation AG bis spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023 wird unter

folgendem Vorbehalt (lit.

a) und unter folgenden Bedingungen (lit. b) genehmigt:

a) SIX Exchange Regulation AG behält sich vor, allenfalls den Handel mit

Effekten von GAM vorübergehend einzustellen, wenn diese ihren Geschäftsbericht

2022 nicht bis spätestens Mittwoch, 31. Mai 2023, 23.59 Uhr nach den

Vorschriften zur Ad hoc-Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m.

Richtlinie betr. Ad hoc-Publizität) veröffentlicht und bei SIX Exchange

Regulation AG einreicht.

b) GAM hat betreffend den vorliegenden Entscheid bis spätestens Dienstag, 2.

Mai 2023, 7.30 Uhr, eine Medienmitteilung gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-

Publizität (Art. 53 Kotierungsreglement i.V.m. Richtlinie betr. Ad hoc-

Publizität) zu veröffentlichen.

Diese Medienmitteilung hat:

- den vollständigen Wortlaut von Ziff. I des vorliegenden Entscheides an

prominenter Stelle zu enthalten;

- die Gründe für die Verschiebung der Publikation und Einreichung des

Geschäftsberichts 2022 zu erwähnen.

Bevorstehende Termine:

4. Mai 2023 Publikation des Geschäftsberichts und Präsentation der

Jahresergebnisse 2022

25. Mai 2023 Ordentliche Generalversammlung

3. August 2023 Halbjahresergebnisse 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor

Global Head of Communications and Investor Relations

T +44 7890 386 699

Media Relations

Ute Dehn Christen

T +41 58 426 31 36

°