GNW-Adhoc: Accumulus Synergy gibt Ernennung neuer Mitglieder des Führungsteams bekannt

^BURLINGAME, Kalifornien, May 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accumulus Synergy

(?Accumulus"), ein gemeinnütziger Wirtschaftsverband, der sich mit dem

weltweiten Bedarf an digitaler Transformation im Ökosystem der Biowissenschaften

und Gesundheitsbehörden befasst, hat heute die Ernennung von zwei neuen

Mitgliedern des Führungsteams des Wirtschaftsverbandes bekanntgegeben.

?Wir freuen uns, unsere neuen Führungskräfte willkommen zu heißen, die eine

Fülle von Erfahrungen und Fachkenntnissen mitbringen, um unsere strategische

Priorität zu ergänzen, das Ökosystem der Biowissenschaften und

Gesundheitsbehörden zu unterstützen und die Verfügbarkeit von wichtigen

Therapien für Patienten auf der ganzen Welt zu beschleunigen", so Frank

Nogueira, CEO von Accumulus. ?Kaarin Gordon kommt als Chief Growth Officer zu

Accumulus, und Bill Gibson - früher unser Vice President of Product und

Interims-Chief Technology Officer (CTO) für Accumulus - ist nun offiziell als

CTO tätig."

Kaarin Gordon kommt von TransPerfect, wo sie als Vice President of Technology

Solutions for Life Sciences tätig war, zu Accumulus Synergy. Kaarin Gordon

verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Unternehmen

der Biowissenschaften und der Bereitstellung neuer und innovativer Lösungen. In

ihrer neuen Funktion bei Accumulus Synergy ist Gordon für die Demokratisierung

der Accumulus-Plattform verantwortlich. Derzeit leitet sie die Strategie für

Abonnement- und Mitgliedschaftsmodelle in Vorbereitung auf produktionsreife

Angebote im Jahr 2024. Frau Gordon hat einen BA der University of Michigan und

einen MBA der Columbia Business School.

Bill Gibson, ehemaliger Vice President of Product und Interims-CTO von Accumulus

Synergy, ist jetzt offiziell CTO von Accumulus. Gibson verfügt über drei

Jahrzehnte Erfahrung im Produktmanagement und in der Softwareentwicklung und hat

sich der Aufgabe verschrieben, die Interaktion zwischen Unternehmen der

Biowissenschaften und Gesundheitsbehörden zu verbessern, um Patienten schneller

und effizienter sichere und wirksame Medikamente zur Verfügung zu stellen. Er

ist bei Accumulus für die Förderung von Innovationen verantwortlich und leitet

die Entwicklung der Accumulus-Plattform, die eine verbesserte Zusammenarbeit,

Arbeitsteilung sowie den Daten- und Informationsaustausch zwischen

Biowissenschaftsorganisationen und Gesundheitsbehörden weltweit ermöglicht.

Gibson hat einen Bachelorabschluss in Mathematik an der University of North

Carolina in Chapel Hill erworben.

Über Accumulus Synergy

Accumulus Synergy ist ein gemeinnütziger Wirtschaftsverband, der sich im Namen

der Branche für die globale Notwendigkeit der digitalen Transformation einsetzt.

Um diesen Bedarf zu decken, entwickelt Accumulus eine neuartige Plattform für

den Datenaustausch, um die Zusammenarbeit zwischen

Biowissenschaftsorganisationen und Gesundheitsbehörden weltweit sowie die

Effizienz zu verbessern. Die Accumulus-Plattform zielt darauf ab, die Effizienz

des Regulierungsprozesses zu verbessern, indem sie fortschrittliche

Technologien, einschließlich Data Science und KI, sowie Tools für den sicheren

Datenaustausch einsetzt, um die Patientensicherheit zu verbessern, die

Innovationskosten zu senken und den Patienten letztlich schneller sichere und

wirksame Arzneimittel zur Verfügung zu stellen. Accumulus arbeitet mit den

wichtigsten Interessenvertretern im Ökosystem der Biowissenschaften und

Gesundheitsbehörden zusammen, um eine Plattform aufzubauen und zu erhalten, die

die Anforderungen der Regulierungsbehörden, der Cybersicherheit und des

Datenschutzes in den Bereichen Klinik, Sicherheit, Chemie und Herstellung sowie

den Austausch und die Einreichung von Zulassungsunterlagen erfüllen soll. Zu den

Sponsoren von Accumulus Synergy gehören Amgen, Astellas, AstraZeneca, Bristol

Myers Squibb, GSK, Johnson & Johnson, Lilly, Merck, Pfizer, Roche, Sanofi und

Takeda. Weitere Informationen finden Sie unter www.accumulus.org.

