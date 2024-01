GMs Quartalsgewinn getroffen: Streik und Verluste bei Elektrofahrzeugen als Ursache

Trotz sinkender Preise: Unternehmen sieht Potenzial für Gewinnanstieg im laufenden Jahr.

Nachdem der Automobilhersteller General Motors im vierten Quartal durch einen Fabrikstreik beeinträchtigt wurde, erwartet das Unternehmen für dieses Jahr ein potenziell stärkeres Gewinnwachstum.

Laut Prognosen wird GM Verluste im Bereich der Elektro- und selbstfahrenden Autos verringern und sich von den Auswirkungen des Streiks erholen können. Dennoch warnte der Detroit-Autoriese am Dienstag, dass es in Zukunft möglicherweise höhere Rabatte geben werde, da die Fabrikauslastung wieder normalisiert ist und somit der Verkäufermarkt an Spannung verliert.

Zudem werde ein neuer Arbeitsvertrag mit der United Auto Workers Gewerkschaft zu höheren Kosten und damit zu einem Gewinnrückgang führen. Im vierten Quartal stieg der Reingewinn von GM um 5% auf 2,1 Milliarden US-Dollar.

Dies war in erster Linie auf einmalige Ausgaben zurückzuführen, die im Vorjahr die Rentabilität beeinträchtigt hatten. Das Betriebsergebnis hingegen fiel im Vergleich zum Vorjahr um 54%, hauptsächlich aufgrund des Streiks und Verlusten im Bereich der Elektrofahrzeuge.

Der auf bereinigte Einmaleffekte angepasste Gewinn pro Aktie betrug 1,24 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 1,16 US-Dollar laut FactSet. Der Umsatz blieb mit rund 43 Milliarden US-Dollar unverändert. Die Aktien stiegen im Vormarkthandel um etwa 8%.

Der sechs Wochen dauernde Streik der United Auto Workers im Herbst letzten Jahres führte zu einem Verlust von 1,1 Milliarden US-Dollar und minderte den operativen Jahresgewinn von GM um 14,6% auf 12,4 Milliarden US-Dollar.

Auch die Verluste im Bereich der Elektrofahrzeuge von 1,7 Milliarden US-Dollar sowie die gestiegenen Ausgaben für das selbstfahrende Auto-Programm Cruise belasteten das Ergebnis.

Der Gewinn von GM in China ging ebenfalls zurück, bedingt durch steigenden Konkurrenzdruck von lokalen Marken in China und Preisdruck. Er sank um 34% auf 446 Millionen US-Dollar. Am Dienstag gab GM Chief Financial Officer Paul Jacobson bekannt, dass das Unternehmen im ersten Quartal aufgrund hoher Lagerbestände in China mit einem Verlust rechnet, jedoch im Laufe des Jahres wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren wird.

Für dieses Jahr rechnet GM mit einem operativen Gewinn von 12 bis 14 Milliarden US-Dollar. Davon sollen etwa 1 Milliarde US-Dollar durch Einsparungen bei Cruise erwirtschaftet werden, die ihre Pläne nach einem Unfall mit einem Fußgänger in San Francisco zurückgefahren hatte.

Während GM im vergangenen Jahr in seinem Kerngeschäft, dem Bau und Verkauf von Autos, profitabel blieb, hatte das Unternehmen Schwierigkeiten, seine zukünftigen Wachstumsbereiche - Elektro- und selbstfahrende Autos - auf Kurs zu bringen.

Produktions- und Qualitätsprobleme verhinderten im vergangenen Jahr die Massenproduktion von Elektrofahrzeugen und die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen war branchenweit schwächer als erwartet. Jacobson erklärte, dass sich das Ergebnis der EV-Sparte in diesem Jahr verbessern werde, da das Unternehmen die Fabrikarbeit hochfährt und neue Modelle einführt, darunter eine batteriebetriebene Version seines imposanten Cadillac Escalade SUVs.

"Wir wollen nicht in die Lage geraten, dass wir so sehr auf die Steigerung der Produktion fokussiert sind, dass wir den Konsumenten vergessen", sagte Jacobson. "Bislang sind wir mit der Resonanz auf unsere Modelle zufrieden."

