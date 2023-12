GMS Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "GMS":

Die Aktie von Gms wird aufgrund verschiedener Analysemethoden bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt die Aktie derzeit bei 9,54, was 69 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,8. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der 50- und 200-Tages-Durchschnitt der Gms-Aktie positiv ist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 64,47 USD, während der letzte Schlusskurs bei 82,12 USD liegt, was einer Abweichung von +27,38 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 65,26 USD liegt über dem letzten Schlusskurs (+25,84 Prozent). Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren erhält die Gms-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Gms-Aktie mit 33,75 Prozent weit unter dem Branchendurchschnitt von 236,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist die aktuelle Dividendenrendite für Gms, bezogen auf das Kursniveau, einen Wert von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Gms als "Neutral" bewertet.