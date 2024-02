GMS Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "GMS":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI von Gms liegt momentan bei 39,93 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie auch für den RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, ein "Neutral"-Rating, da dieser Wert bei 38,59 liegt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Gms mit einer Rendite von 46,74 Prozent deutlich darunter. Die "Handelsunternehmen und Distributoren"-Branche erreichte im vergangenen Jahr eine mittlere Rendite von 407,26 Prozent, wobei Gms mit 360,52 Prozent ebenfalls hinter diesem Wert zurückbleibt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen positiv für Gms entwickelt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Obwohl die Kommunikationsfrequenz leicht abgenommen hat, wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Gms in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung.