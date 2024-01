Dongwu Cement Aktie: Das ist ein Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "GMS":

Die technische Analyse der Dongwu Cement-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 3,51 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs mit 2,65 HKD einen Abstand von -24,5 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 2,96 HKD, was einer Differenz von -10,47 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz erhält die Dongwu Cement-Aktie eine Einschätzung von "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz zeigt eine durchschnittliche Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite der Dongwu Cement-Aktie bei -8,52 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Baumaterialien"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 4,76 Prozent, wobei Dongwu Cement mit 13,28 Prozent deutlich darunter liegt und daher in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Dongwu Cement-Aktie einen Wert von 48,28 für den RSI7 und 64,29 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Dongwu Cement-Aktie basierend auf technischer Analyse, Sentiment und Branchenvergleich.