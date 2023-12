GMS Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gms beträgt 9, was im Vergleich zum Branchenwert von 30,72 für "Handelsunternehmen und Distributoren" unter dem Durchschnitt liegt und etwa 69 Prozent niedriger ist. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Gms geben gemischte Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Insgesamt häufen sich in den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen die positiven Einschätzungen, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Gms in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Gms in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die verstärkte Diskussion und gestiegene Aufmerksamkeit zu Gms führen jedoch zu einem "Gut"-Rating.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Gms ausgesprochen haben, verteilen insgesamt 2 Kaufempfehlungen, 1 neutrale Einschätzung und keine negativen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Gms liegt bei 67,5 USD, was einem potenziellen Kursrückgang von 16,16 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Analyse wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft. Keine neuen Analystenupdates zu Gms liegen aus dem letzten Monat vor.

