GMS Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Gms zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der Industrie einen Rückgang um 1322 Prozent, was einer Rendite von 61,02 Prozent entspricht. Im Vergleich zur Branche "Handelsunternehmen und Distributoren", die eine mittlere Rendite von 2308,29 Prozent in den letzten 12 Monaten aufweist, liegt Gms mit einer Rendite von 2247,27 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Gms derzeit bei 65,91 USD liegt und der Aktienkurs bei 78,69 USD gehandelt wird, was einem Abstand von +19,39 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 70,18 USD, was einer Differenz von +12,13 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Werten erhält die Gms-Aktie insgesamt eine Einstufung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Gms liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Gms zeigt vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien. In den letzten Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.