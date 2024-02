GMS Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Gms auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 24,85 Punkte, was darauf hinweist, dass Gms momentan überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Gms auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen rund um Gms in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positiv über den Wert gesprochen wurde. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie von Gms bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Gms eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 17,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 17 Prozent in der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" wird die Aktie daher als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gms mit 11,67 deutlich niedriger ist als das von vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (31,79). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.