GMS Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "GMS":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gms liegt derzeit bei 11, was bedeutet, dass die Börse 11,67 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 65 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 33, was darauf hindeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Gms liegt bei 52,87 Punkten, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 38,69, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs von 87,4 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (70,31 USD) liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der Schlusskurs (82,43 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,03 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für Gms ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. In den vergangenen Tagen wurden weder stark positive noch negativen Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.