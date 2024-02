GMO Pepabo-Investoren können es immer noch nicht glauben

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Gmo Pepabo als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gmo Pepabo-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 23,4, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, und ein RSI25-Wert von 42,51, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Aufgrund dessen ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Bei der Untersuchung der Gmo Pepabo-Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigt sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Gmo Pepabo zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die technische Analyse basiert auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Gmo Pepabo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Dabei beträgt der aktuelle Wert 1434,48 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs (1274 JPY) liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1200,34 JPY) über dem gleitenden Durchschnitt (+6,14 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird die Gmo Pepabo-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bei Gmo Pepabo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung zum Punkt Anleger-Stimmung.