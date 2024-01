GMO Pepabo Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Gmo Pepabo in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu positiven oder negativen Diskussionen, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gmo Pepabo bei 1513,69 JPY liegt, während die Aktie selbst bei 1225 JPY gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -19,07 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1238,84 JPY, was die Aktie mit einem Abstand von -1,12 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Stimmungen und Einschätzungen der Anleger wider. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um die Aktie angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Gmo Pepabo-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl in den letzten 7 Tagen (Wert: 30) als auch in den letzten 25 Handelstagen (Wert: 61,8). Daher wird das Wertpapier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse aus dem Sentiment und Buzz, der technischen Analyse und dem RSI ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Gmo Pepabo.