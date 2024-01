GMO Pepabo Aktie: Einfach unglaublich

Die technische Analyse der Gmo Pepabo-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1529,74 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1169 JPY deutlich darunter liegt (-23,58 Prozent). Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (1238,48 JPY) zeigt sich ebenfalls eine Abweichung (-5,61 Prozent). Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ein "Neutral"-Rating. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb unverändert.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen. Es wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen in den letzten ein bis zwei Tagen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Gmo Pepabo-Aktie liegt bei 54, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (68,29) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für die Gmo Pepabo-Aktie basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse sowie das Sentiment und der Buzz zeigen eine neutrale Bewertung, während die Anleger-Stimmung insgesamt ebenfalls neutral ist.