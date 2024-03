GME Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie Gme wurde in den letzten zwei Wochen als eher neutral bewertet, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gemäß dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) von Gme aktuell bei 0,09 HKD verzeichnet. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 0,133 HKD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +47,78 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 derzeit bei 0,12 HKD, was einer Differenz von +10,83 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis beider Zeiträume.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Gme bei 0 Prozent, was 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Bauwesen" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Gme in den letzten 12 Monaten eine Performance von 11,54 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche im Durchschnitt um -8,57 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,1 Prozent im Branchenvergleich für Gme. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -6,93 Prozent im letzten Jahr, wobei Gme 18,47 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.