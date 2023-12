GME Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gme liegt bei einem Wert von 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 50,35) deutlich unter dem Durchschnitt liegt, nämlich etwa 87 Prozent. Dies zeigt, dass Gme aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite bietet die Aktie von Gme im Vergleich zur Branche Bauwesen einen geringeren Ertrag von 6,27 Prozentpunkten bei einer Dividendenrendite von 0 %. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Diskussionen über Gme in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Die Redaktion ist daher der Ansicht, dass die Aktie von Gme in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

Bezugnehmend auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich eine schlechte Bewertung mit einem RSI von 94,12. Der RSI25 beläuft sich auf 54,55, was zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein schlechtes Rating auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt sich also eine unterbewertete Aktie von Gme in Bezug auf das KGV, eine schlechte Bewertung der Dividendenpolitik sowie gemischte Signale in Bezug auf die Anlegerstimmung und den RSI.