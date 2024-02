GME Aktie: Es geht auch anders!

Die Aktie von Gme bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen einen niedrigeren Ertrag um 6,54 Prozentpunkte bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gme einen Wert von 6 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Bauwesen (KGV von 45,81) eine Unterbewertung um etwa 86 Prozent ergibt. Daher erhält Gme eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Gme im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,87 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt im Sektor "Industrie" eine leicht bessere Performance um 0,25 Prozent bedeutet. Im Branchenvergleich für das Bauwesen liegt die mittlere jährliche Rendite bei -9,55 Prozent, und Gme liegt aktuell 1,68 Prozent über diesem Wert. Aus diesem Grund bewerten wir die Aktie insgesamt als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Gme in den letzten Monaten durchschnittlich aktiv war. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral"-Wert führt.