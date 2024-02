GME Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Gme derzeit um 0,126 HKD oder 26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +40 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung "Gut" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" hat Gme im letzten Jahr eine Rendite von -7,87 Prozent erzielt, was 0,05 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Bauwesen" beträgt -9,71 Prozent, und Gme liegt aktuell 1,84 Prozent darüber. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Gme liegt bei 9,09 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25 hingegen zeigt keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gme-Aktie daher ein "Gut"-Rating in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Gme beträgt derzeit 0 Prozent, was 6,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie mit "Schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite wird aus der Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs berechnet.