GME Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gme bei 6, was bedeutet, dass die Börse 6,41 Euro für jeden Euro Gewinn von Gme zahlt. Dieser Wert liegt 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen", der derzeit bei 49 liegt. Aufgrund dessen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und basierend auf dem KGV als "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Gme beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt mit 0,5 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert von 0,5 für diese Aktie. Daher erhält die Dividendenpolitik von Gme eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war ebenfalls nicht bedeutend höher oder niedriger als sonst, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments für die Gme-Aktie.