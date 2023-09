"GLS Pakete": GLS setzt mit neuer App und neuer Website Höchststandard für Privatkunden

Neuenstein/Berlin (ots) -Übersichtlich, smart und modern: als einer der führenden Paketdienste Deutschlands hat GLS Germany ein plattformübergreifendes und natives Kundenerlebnis für private Versender und Empfänger entwickelt. Zeitgleich wurden am heutigen Mittwoch die neue App "GLS Pakete" und die gleichnamige Website für Privatkunden, www.gls-pakete.de gelaunched. Erstmals bietet GLS Germany ein konsistentes und intuitives Nutzererlebnis nach höchsten Standards - und spricht von einer erstklassigen begeisternden Kundenerfahrung.Die Präsentation beider digitaler Customer Touchpoints ist Ergebnis einer immer stärkeren Positionierung des Paketdienstes im Privatkundengeschäft. Im Fokus stehen hierbei die Empfänger und privaten Versender von täglich tausenden Paketsendungen. Im Logistikalltag zielt GLS darauf ab, den Kunden sämtliche Berührungspunkte im Paketgeschäft so personalisiert und angenehm wie möglich anzubieten. Dabei werden neue Maßstäbe für eine Kundenerfahrung gesetzt, die - den Nutzer mit kleinen Details, unerwartenden Funktionen und nutzerfreundlicher Sprache überraschen und begeistern wird. Damit verbunden sind spannende Features, die die neue App und Website einzigartig machen:- Mit der "GLS Pakete"-App verspricht der KEP-Dienstleister Nutzern den ersten Augmented-Reality-Paketversand - also beispielsweise das mühelose Bestimmen von Paketgrößen und die Erstellung von Paketscheinen mithilfe von Augmented-Reality-Software bei Smartphones neuer Generationen.- Bereits verschickte Pakete können über das Realtime Tracking, die intuitive Paketverfolgungsfunktion von GLS, mühelos in Echtzeit verfolgt werden. Nutzer der neuen App und Website erhalten zuverlässig und schnell alle Updates für jeden Schritt ihrer Sendungen - direkt über das Smartphone und ohne Rätselraten. Versender können über die E-Mail-Adresse des jeweiligen Empfängers ebenfalls sofortige Updates des Zustellprozesses generieren. Die Live-Übermittlung ohne mühseliges Eintippen von Tracking-Codes soll Kunden ein größtmögliches Maß an Komfort bieten.- Die Paketschein-Erstellung für nationale und internationale Lieferungen sowie Pakete aller Größen bis zu 40 Kilogramm Gewicht benötigt dabei nur fünf Klicks.- Mit personalisierten Push-Benachrichtigungen läutet GLS eine neue Ära des Kundenerlebnisses ein - ein wichtiger Baustein der "Delightful Experience". Sobald sich das Paket im Zustellprozess in Bewegung setzt, erhalten Nutzer sofortige Updates von der Abfahrt bis zur Ankunft. Sender und Empfänger sind damit immer zur richtigen Zeit informiert.Dr. Achim Dünnwald, CEO von GLS Germany, sagt: "Ich bin stolz und freue mich sehr, dass unsere Kunden die neue App und Website jetzt nutzen können. Damit wird unser Geschäft mit Privatkunden auf eine völlig neue Grundlage gestellt. Die Tools unterstreichen unseren Anspruch, nicht nur exzellente Leistungen im Logistikalltag der Zukunft zu erbringen, sondern auch die Entwicklung einer umfassenden digitalen Dienstleistung im Sinne unserer Kunden zu forcieren. Wir werden diese Ambition mit immer neuen und hilfreichen Produkten und Services untermauern."Neue GLS-Einheit für Privatkundengeschäft und digitale ProduktentwicklungApp und Website wurden von der internen Berliner Digitaleinheit GLS/NXT entwickelt, die Mitte 2022 von GLS Germany im Rahmen der Unternehmensstrategie "Accelerate GLS" und dem darin festgelegten Fokus auf den Ausbau des Privatkundengeschäfts gegründet wurde. Dr. Jan Feiling, Head of Private Consumer Business und Co-Lead von GLS/NXT, sagt anlässlich des Launches:"Mit den digitalen Touchpoints in App und Web schaffen wir zum ersten Mal ein Kundenerlebnis, das mit dem der Big Player wie Wolt, Gorillas und Spotify, vergleichbar ist. Wir wissen, dass sich auch die Erwartungen an Paket- und Lieferdienste z. B. durch die Quick Commerce-Anbieter kontinuierlich verändern. Wir arbeiten leidenschaftlich daran, um mit unseren neuen digitalen Kunden-Touchpoints eine "Delightful Experience" zu schaffen und damit neue Maßstäbe in der digitalen Kundenerfahrung zu setzen."Die neue GLS Pakete-App von GLS Germany steht ab sofort im AppleStore und Google Playstore zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Pelle Faust, PressesprecherGLS GermanyE-Mail: presse@gls-germany.comTelefon: +49 6677 646 55 250Original-Content von: GLS Germany GmbH & Co. OHG, übermittelt durch news aktuell