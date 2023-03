GLS Bank steigert ihre Bilanzsumme und investiert 1,4 Milliarden Euro in die Transformation

Bochum (ots) -Die sozial-ökologische GLS Bank verzeichnet 2022 eine Höchstsumme bei der Kreditneuvergabe in nachhaltige Branchen. Die Bilanzsumme steigt um fünf Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Das zeigt, dass die Transformation der Wirtschaft nachhaltig und sozial zugleich möglich ist.Die Bilanzsumme der Bank aus Bochum ist damit wie in allen vorangegangenen Jahren weiter gestiegen. "Auch vergangenes Jahr haben wir konsequent Geld als soziales Gestaltungsmittel eingesetzt. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden konnten wir sozial-ökologische Projekte realisieren", sagt die neue Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu. "Das ist unser Beitrag zur Transformation und zu einer sinnvollen Wirtschaftsweise."Die GLS Bank hat inzwischen 350.000 Kundinnen und Kunden, mehr als 27.000 sind hinzugekommen. 120.000 Menschen davon sind nun Mitglieder der genossenschaftlich organisierten Bank, mehr als 15.000 sind neu dabei. Mit gut 900 Mitarbeitenden sind so viele Menschen wie nie selbst in der Bank beschäftigt. Vorstand Dirk Kannacher sagt: "Wir freuen uns, dass so viele Menschen den Wandel mitgestalten möchten. Die GLS Bank hat 2022 wieder gezeigt, wie wir Solidarität, Vielfalt und Nachhaltigkeit als Gesellschaft vorantreiben können - und das mit Gewinn. Das haben wir unseren Kundinnen und Kunden, Mitgliedern und Mitarbeitenden zu verdanken."Rund 1,43 Milliarden Euro hat die GLS Bank als neue Kredite vergeben. Das entspricht einem Netto-Wachstum von elf Prozent im Kreditgeschäft im Jahr 2022. Das Geld ist ausschließlich in die zukunftsweisenden Branchen der GLS Bank geflossen. "Dies zeigt einmal mehr, dass die GLS Bank trotz eines schwierigen Umfeldes im Jahr 2022 die ökologische Transformation vorangetrieben und gesellschaftliche sowie soziale Wirkung erzielt hat", sagt Vorständin Christina Opitz. In der Branche Wohnen wurden Kredite über 396 Millionen Euro vergeben - allesamt für bezahlbaren und häufig genossenschaftlichen Wohnraum. Für den Bereich Erneuerbare Energien flossen 370 Millionen Euro. "Unsere Kampagne für vergünstigte Kredite für Photovoltaik auf Dächern hat dieses Wachstum unterstützt", erklärt Opitz. Mehr als 100 Millionen Euro zusätzlich konnten so in die Energiewende fließen.Finanzierungen der GLS Bank und der GLS Gemeinschaft 2022 haben auch den Bau von 18 Windrädern ermöglicht - gemessen am Marktanteil der Bank ein überdurchschnittlicher Wert. Die geförderten Bildungseinrichtungen bieten zu fast 70 Prozent Bio-Essen an, neun von zehn Pflegeeinrichtungen setzen höhere ethische und ökologische Standards als gesetzlich vorgeschrieben. Aysel Osmanoglu betont angesicht dieser Beispiele, wie wichtig es sei, soziale Aspekte und die wachsende Ungleichheit bei Vermögen zu berücksichtigen. "Wenn ein Projekt den Grundbedürfnissen von Menschen dient, zum Beispiel bezahlbares Wohnen oder gemeinsames Lernen, und zugleich nachhaltig ist, dann ist es zukunftsweisend und das ist die Transformation, die wir brauchen. Das eine bedingt das andere."Mit Blick auf den globalen Klimastreik von Fridays for Future am morgigen Freitag, 3. März, sagt Aysel Osmanoglu: "Es muss unser aller Anspruch sein, dass unsere Wirtschaftsweise sowohl ökologische Nachhaltigkeit und Klimaschutz als auch gesellschaftlichen Zusammenhalt fördert. Um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen, sollten wir gemeinsam an der Vision einer klimagerechten Welt arbeiten."Weitere Zitate von Vorstandssprecherin Aysel Osmanoglu:- "Die große Aufgabe jetzt ist, das Soziale und die ökologische Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden."- "Wir sprechen in der Wirtschaft viel über Zahlen. Wir sollten mehr über Wirkung sprechen. Es muss der Kern unseres Handelns sein, gesamtgesellschaftlich eine positive Wirkung zu erzielen."- "Wir brauchen eine sozial-ökologische, ökonomische und dem Menschen zugewandte Wirtschaftsweise. Es geht um faire Preise, gerechte Löhne, wertschätzende Geschäftsbeziehungen und Chancengleichheit. Und das bedeutet, nicht nur aus Einzelinteressen heraus zu investieren, zu handeln und zu konsumieren."Über die GLS BankDie GLS Bank ist die größte und erste sozial-ökologische Bank Deutschlands. Bei der Genossenschaftsbank gilt: Geld ist für die Menschen da. Sie finanziert nur sozial-ökologische Unternehmen und macht ihre Geschäfte umfassend transparent. Die Einlagen ihrer Gemeinschaft fließen in Kredite für Erneuerbare Energien, Ernährung, nachhaltige Wirtschaft, Wohnen, Mobilität, Bildung und Kultur sowie Soziales und Gesundheit. Dabei stehen immer die Menschen im Mittelpunkt. Das Credo dahinter: Nur gemeinsam können wir eine lebenswerte Zukunft erschaffen. Dabei bietet die Bank alle Leistungen einer modernen Bank: Girokonten, nachhaltige Fonds, Vorsorge und vieles mehr. Die GLS Bank hat ihren Sitz in Bochum und Standorte in Berlin, Hamburg, Freiburg, München, Frankfurt und Stuttgart.Pressekontakt:Silke BenderLukas FeldmannAngelika IvanovNora SchareikaM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 5797 5340GLS BankChriststr. 944789 BochumOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell