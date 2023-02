GLOOKO ERHÄLT ISO 27001-ZERTIFIZIERUNG

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der Branchenführer für vernetzte Pflegelösungen erhält die international anerkannte SicherheitszertifizierungGlooko Inc. („Glooko"), ein führender Anbieter von intelligenten, vernetzten Pflegelösungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die ISO 27001-Zertifizierung für seine Plattformen für Datenmanagement und Patientenfernüberwachung (RPM) erhalten hat.„Diese international anerkannte Norm ist ein Beweis für das Engagement von Glooko in Bezug auf erstklassige Geschäftsprozesse und Sicherheitsabläufe. Mit der Zertifizierung können wir unseren derzeitigen und künftigen Kunden zeigen, dass wir den Schutz von Gesundheitsdaten ernst nehmen", so der Chief Executive Officer von Glooko, Russ Johannesson.ISO 27001 ist ein internationaler Konformitätsrahmen, der von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) festgelegt wurde, und stellt den internationalen Sicherheitsstandard für den Schutz von Kundendaten dar.Der unabhängige ISO 27001-Auditor von Glooko ist SGS-TÜV Saar, ein Joint Venture zwischen dem TÜV Saarland, einem 1871 gegründeten deutschen multinationalen Zertifizierungsunternehmen, und der SGS-Gruppe mit Sitz in der Schweiz, dem weltweit führenden Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Die Zertifizierung bescheinigt, dass Glooko alle erforderlichen Kontrollen für Menschen, Systeme und Prozesse eingerichtet hat, um die Sicherheit der Kundendaten und der Softwareplattformen des Unternehmens zu gewährleisten.Die Einhaltung dieses international anerkannten Standards bestätigt, dass das Sicherheitsmanagementprogramm von Glooko umfassend ist und dem höchsten Standard entspricht. Durch die Zertifizierung nach ISO 27001 (Glooko besitzt außerdem die Sicherheitszertifizierungen SOC 2 Typ II und HITRUST) kann das Unternehmen seinen Kunden versichern, dass es nachweislich Maßnahmen ergreift, um Gesundheitsdaten von Patienten vor unbefugtem Zugriff oder Kompromittierung zu schützen.„Diese Zertifizierung ermöglicht es Glooko, die Compliance-Erwartungen seiner Kunden und Partner zu erfüllen, die eine unabhängige Bestätigung für unsere Sicherheitspraktiken wünschen", so Prakash Menon, Chief Technology Officer von Glooko. „Nach einem zwölfmonatigen Implementierungs- und Auditierungsprozess haben wir alle Prozesse und Kontrollen nach ISO 27001 vollständig implementiert. Die Kunden sollten dieses Maß an Engagement von jedem Anbieter voraussetzen, der ihre Daten verarbeitet, und wir freuen uns, dass wir ihnen diese Zusicherung geben können."Weitere Informationen: https://glooko.com/trust-privacy/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3774332-1&h=2137461900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3774332-1%26h%3D3597558370%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fglooko.com%252Ftrust-privacy%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fglooko.com%252Ftrust-privacy%252F&a=https%3A%2F%2Fglooko.com%2Ftrust-privacy%2F)Informationen zu GlookoGlooko verbessert mit seiner personalisierten, intelligenten und vernetzten Pflegeplattform die Gesundheit von Menschen mit chronischen Erkrankungen. Unsere bewährten Technologien verbessern das Leben der Patienten, indem sie die Verbindung zwischen Patienten und Dienstleistern revolutionieren, das Engagement der Patienten und die Therapietreue durch digitale Therapien fördern und die Durchführung von klinischen Studien beschleunigen. Glooko wird weltweit in mehr als 30 Ländern und mehr als 8.000 klinischen Standorten eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie auf glooko.com.pr@glooko.comMedienkontakt:Tanya RodanteLeiterin für weltweite Kommunikationpr@glooko.comLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1043398/Glooko_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/glooko-erhalt-iso-27001-zertifizierung-301738537.htmlOriginal-Content von: Glooko, übermittelt durch news aktuell