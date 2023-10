GLOBALFOUNDRIES: Potenzial von 26,87% - Kursziel bei 67,94 EUR

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine eher neutrale Entwicklung verzeichnet. Gestern lag die Kursentwicklung bei einem Minus von 0,76%, insgesamt jedoch bei einem Plus von 0,77%. Trotzdem sehen Analysten das wahre Potenzial der Aktie als noch nicht ausgeschöpft an.

• GLOBALFOUNDRIES: Am 09.10.2023 mit -0,76%

• Das mittelfristige Kursziel liegt laut Analysten bei 67,94 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant auf dem Wert von 4,12

Das mittelfristige Kursziel für GLOBALFOUNDRIES beläuft sich auf 67,94 EUR und ergibt somit ein mögliches Wachstumspotenzial von +26,87%. Die Meinungen unter den Bankanalysten gehen allerdings auseinander. Von neun Experten wird die Aktie als starker Kauf angesehen und drei weitere setzen sie auf “Kauf”. Vier Experten halten ihre Position neutral...