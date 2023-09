GLOBALFOUNDRIES: Potenzial von +26,11% - Kursziel 67,26 EUR

Die Aktien des Halbleiterherstellers GLOBALFOUNDRIES haben in letzter Zeit eine negative Entwicklung verzeichnet. Gestern fiel der Kurs um weitere -0,84%, was den Rückgang auf -2,44% innerhalb einer Handelswoche ausmacht. Die Stimmung am Markt ist momentan ziemlich pessimistisch.

Allerdings sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +26,11% bietet. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 67,26 EUR.

Von insgesamt 17 Experten empfehlen 9 die Aktie als starken Kauf und drei bezeichnen sie als “Kauf”. Vier Analysten bewerten das Papier mit “halten”, während nur einer einen Verkauf empfiehlt.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Obwohl sich der Trend zuletzt schwach entwickelt hat und nicht alle Analysten von einem Anstieg überzeugt sind, glaubt ein...