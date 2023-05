GLOBALFOUNDRIES: Potenzial für 72,25 EUR Kursziel

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES fiel gestern um -0,48% und erreichte damit eine negative Handelswoche von -10,17%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 72,25 EUR hat. Dies würde ein Potenzial von +45,94% bedeuten.

• GLOBALFOUNDRIES verlor am 12.05.2023 -0,48%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 72,25 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19

Trotz dieser positiven Einschätzung teilen nicht alle Analysten diese Sichtweise aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit. 9 Experten empfehlen den Kauf der Aktie und weitere vier bewerten sie als optimistisch aber zurückhaltend “Kauf”. Einer sieht sie neutral als “halten” an und einer als “Verkauf”. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass man sofort verkaufen sollte.

Nichtsdestotrotz ist der Anteil...