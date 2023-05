GLOBALFOUNDRIES: Mittelfristiges Kursziel von 71,06 EUR

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES wird nach Meinung der Bankanalysten aktuell unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel liegt bei 71,06 EUR, was einem Potenzial von +33,57% entspricht.

• GLOBALFOUNDRIES legte am 05.05.2023 um +0,72% zu

• Die vergangene Handelswoche ergab ein Minus von -1,03%

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,19

GLOBALFOUNDRIES verbuchte gestern einen Anstieg von +0,72% an den Finanzmärkten.

Insgesamt verlor die Aktie in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch -1.03%, was auf eine pessimistische Stimmung im Markt hindeutet.

Wie sehen die Prognosen der Analysten aus? Im Durchschnitt rechnen sie mit einem mittelfristigen Kursziel von 71.06 EUR für GLOBALFOUNDRIES.

Wenn sich ihre Vorhersage bewahrheitet und das Unternehmen tatsächlich so stark wächst, könnte dies Investoren ein Potenzial von über +30%...