GLOBALFOUNDRIES: Kursziel von 66,83 EUR laut Bankanalysten

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine positive Entwicklung verzeichnet und ein Plus von +5,09% erzielt. Am gestrigen Tag stieg der Kurs um weitere +1,76%. Die Stimmung am Markt ist entsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 66,83 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +21,45%, sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Experten gleichermaßen positiv gestimmt: Während 9 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen und 3 sie immerhin zum Kauf raten, setzen sich 4 Experten auf “halten” und lediglich einer plädiert für einen Verkauf.

Insgesamt ergibt sich daraus ein Anteil optimistischer Analysteneinschätzungen von rund +70,59%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.

Zusammenfassend lässt sich...