GLOBALFOUNDRIES: Kursziel von 66,83 EUR laut Analysten nicht angemessen

In Bezug auf den aktuellen Aktienkurs ist GLOBALFOUNDRIES aus Sicht einiger Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +21,45% über dem aktuellen Preis.

• Am 11.09.2023 hat die Aktie von GLOBALFOUNDRIES um +1,76% zugenommen

• Das aktuelle Kursziel der Aktie beträgt 66,83 EUR

• Den Guru-Ratings zufolge bleibt das Ranking bei einem Wert von 4,12

Am gestrigen Handelstag stieg die GLOBALFOUNDRIES-Aktie um beeindruckende +1,76%, was bedeutet, dass sich die Ergebnisse aus den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – auf +5,09% belaufen haben. Der Markt scheint somit momentan relativ optimistisch zu sein.

Obwohl es eine solche Entwicklung gab und obwohl sie in Bankhäusern erwartet wurde oder nicht – eines steht fest: Die Stimmung ist eindeutig.

Das gegenwärtige mittelfristige Kursziel für...