GLOBALFOUNDRIES: Kursziel von 66,30 EUR

Trotz einer kurzfristigen Kursentwicklung von -0,50% am 03.07.2023 hat GLOBALFOUNDRIES in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +2,28% verzeichnet und damit das Interesse der Analysten geweckt.

• GLOBALFOUNDRIES: Am 03.07.2023 mit -0,50%

• Das durchschnittliche Kursziel beträgt 66,30 EUR

• Aktuelles Guru-Rating bei 4,20

Das mittelfristige Ziel für die Aktie liegt bei einem Durchschnittskurs von 66,30 EUR und bietet somit ein Potenzial von +12,50%. Während acht Analysten einen starken Kauf empfehlen und vier weitere zuversichtlich sind (Rating “Kauf”), halten sich zwei Experten zurück (Rating “halten”) und ein Experte sieht sogar dringenden Handlungsbedarf zum Verkauf.

Insgesamt zeigt sich eine positive Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung des Unternehmens mit einem Anteil optimistischer Analysten von +80%.

Als...