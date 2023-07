GLOBALFOUNDRIES: Kursziel von 65,45 EUR in Sicht

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von GLOBALFOUNDRIES einen Rückgang um -2,87%. In den letzten fünf Tagen wurde ein Gesamtrückgang von -5,71% verbucht. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten bezüglich des mittelfristigen Kursziels liegt bei 65,45 EUR. Damit besteht für Investoren ein Potenzial auf eine Rendite von +19,19%. Allerdings gibt es auch Analysten mit abweichender Meinung nach der jüngsten Kursschwäche.

Aktuell empfehlen acht Analysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere sehen sie positiv und raten zum Kauf. Zwei Experten stufen sie neutral ein mit “halten” und nur einer oder eine Expertin schlägt vor, dass Investoren die Aktien sofort verkaufen sollten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20.