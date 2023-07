GLOBALFOUNDRIES: Kursziel bei 64,97 EUR - Analystenoptimismus um +13,40%

Am gestrigen Tag ging es für die Aktie von GLOBALFOUNDRIES an der Börse bergab. Mit -0,89% steht das Papier nun bei einem Minus von insgesamt -6,39% innerhalb einer Handelswoche. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend verhalten.

Doch während manch ein Investor unsicher bleibt, sind sich Bankanalysten sicher: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 64,97 EUR. Im Durchschnitt sehen sie damit ein Potenzial von +13,40%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten das Unternehmen neutral oder sogar negativ.

Konkret empfehlen jedoch acht Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere sehen gute Chancen für zukünftige Entwicklungen. Nur eine Stimme rät zum Verkauf des Papiers.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,20 und unterstützt damit die optimistische Sichtweise auf die Zukunft von...