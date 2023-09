GLOBALFOUNDRIES: Kurspotenzial von +26,78%

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES hat gestern eine positive Kursentwicklung von +1,34% hingelegt und sich damit in den letzten fünf Handelstagen auf +2,32% gesteigert. Diese Entwicklung ist in Anbetracht der aktuellen Situation am Markt recht optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt bei 66,81 EUR, was einem Potenzial von mehr als +26,78% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend. Derzeit empfehlen neun Analysten einen Kauf der Aktie und drei weitere sehen sie ebenfalls optimistisch mit einer Kaufempfehlung. Vier Experten bewerten die Aktie neutral und ein Experte rät sogar zum Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating für GLOBALFOUNDRIES mit 4,12 unverändert hoch und bestätigt damit die positive Prognose vieler Analysten.