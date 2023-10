GLOBALFOUNDRIES: Kurspotenzial von 25,23%

Die Aktie von GLOBALFOUNDRIES hat nach Ansicht von Experten noch Luft nach oben. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 67,46 EUR.

• GLOBALFOUNDRIES verzeichnete am 11.10.2023 eine -1,36%ige Kursentwicklung

• Das durchschnittliche Guru-Rating für das Unternehmen beträgt 4,12

Der gestrige Handelstag bescherte GLOBALFOUNDRIES einen Verlust von -1,36%. Über fünf Handelstage hinweg konnte jedoch ein Plus von +1,35% erzielt werden – die Stimmung am Markt scheint also insgesamt positiv zu sein.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie in naher Zukunft auf ein Kursziel von 67,46 EUR steigen wird. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein potenzielles Gewinnwachstum von +25,23% ermöglichen. Trotz des aktuellen Aufwärtstrends teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung.

Von neun befragten Experten halten aktuell...