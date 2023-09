GLOBALFOUNDRIES: Bankanalysten prognostizieren Kurspotenzial von +21,45% auf 66,83 EUR

GLOBALFOUNDRIES erzielte am 11.09.2023 eine positive Kursentwicklung von +1,76%. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Aktienkurs um insgesamt +5,09%, was auf eine optimistische Marktstimmung hindeutet.

Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für GLOBALFOUNDRIES bei 66,83 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial von +21,45% für Investoren bedeuten. Derzeit empfehlen neun Analysten die Aktie als starken Kauf und drei weitere als solides Investment. Vier Experten halten es für empfehlenswert die Position zu halten und nur einer rät zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,12.