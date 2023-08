GLOBALFOUNDRIES: Analysten sehen ein Kurspotenzial von +31,51%

Am 21.08.2023 hat GLOBALFOUNDRIES an der Börse eine positive Entwicklung von +1,97% verzeichnet. Die Gesamtperformance in den letzten fünf Handelstagen ist jedoch rückläufig und beläuft sich auf -3,85%. Der Markt zeigt somit aktuell eine eher pessimistische Stimmung.

Analysten sind anderer Meinung und bewerten die Aktie als unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für GLOBALFOUNDRIES liegt bei 66,42 EUR und würde einen Anstieg um +31,51% vom aktuellen Niveau bedeuten.

Genauer betrachtet empfehlen acht Bankanalysten die Aktie als starken Kauf und vier weitere Experten schließen sich dieser Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating an. Zwei Analysten stufen die Aktie als “Halten” ein während einer davon überzeugt ist, dass es zu einem Verkauf kommen sollte.

Somit zeigen rund 80% der Analysteneinschätzungen optimistische...