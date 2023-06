GLOBALFOUNDRIES: Analysten sehen Kurspotenzial von +15,74% - Kursziel bei 66,07 EUR

Die GLOBALFOUNDRIES-Aktie hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von +0,26% erreicht. Gestern verzeichnete sie allerdings einen Rückgang von -0,76%. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie liegt laut Bankanalysten bei 66,07 EUR. Das bedeutet ein Potenzial von +15,74%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Ansicht aufgrund des neutralen Trends der jüngsten Vergangenheit.

Aktuell empfehlen acht Analysten den Kauf der Aktie und vier weitere sprechen eine positive Empfehlung aus. Ein Experte stuft das Wertpapier als “halten” ein und einer rät zum Verkauf. Somit sind insgesamt +85,71% der Analysteneinschätzungen optimistisch.

Als weiteres positives Signal kann das Guru-Rating gewertet werden: Es blieb unverändert bei 4,29.