GLOBALFOUNDRIES: Analysten schätzen Aktie unterbewertet mit Kursziel von 65,62 EUR

GLOBALFOUNDRIES konnte am 28.07.2023 einen Anstieg um +2,10% verzeichnen und eine positive Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen von +1,46%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das wahre Kursziel des Unternehmens liegt bei 65,62 EUR – was einem Potenzial von +15,20% entspricht.

Aktuell empfehlen acht Experten die Aktie als starken Kauf und vier weitere beurteilen sie positiv mit “Kauf”. Nur zwei Experten halten das Papier neutral (“halten”), während nur ein Experte meint, dass man GLOBALFOUNDRIES besser sofort verkaufen sollte. Das “Guru-Rating” bleibt unverändert bei guten 4,20.

Die Stimmung ist im Großen und Ganzen optimistisch und lässt auf eine vielversprechende Zukunft für den Halbleiterhersteller hoffen.